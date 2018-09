Figueres prorroga el contracte d'Ecoserveis

L'Ajuntament de Figueres ha aprovat al ple d'aquest dijous prorrogar a Ecoserveis la gestió dels principals serveis públics de la ciutat. La decisió implica que l'empresa mixta continuarà gestionant les escombraries mentre no s'adjudiqui el servei a una nova empresa i l'enllumenat públic i els espais verds. Per aquests darrers, el consistori també ha aprovat iniciar els tràmits per municipalitzar-los després que el passat mes d'agost l'oposició tombés posar-los a concurs com s'havia fet amb els residus urbans. El contracte acabava el proper mes d'octubre i, amb l'objectiu de no deixar la ciutat sense serveis, s'ha optat per aquesta opció. El document preveu que l'empresa pugui continuar prestant els serveis durant un termini màxim d'un any, és a dir, fins al mes d'octubre de 2019. L'equip de govern calcula que el cost de municipalitzar part dels serveis s'enfilarà fins als 1,3 milions d'euros.

El ple de Figueres ha aprovat prorrogar a l'empresa mixta Ecoserveis la gestió de tots els serveis que assumeix: residus, neteja viària, deixalleria, espais verds i enllumenat públic. L'Ajuntament va posar a licitació fa mesos el primer paquet de residus, neteja i deixalleria, que està pendent d'adjudicar-se. Però mentre això no passi, han decidit que ho segueixi assumint la mateixa empresa.

Pel què fa a l'enllumenat públic i els espais verds, s'ha acordat iniciar els tràmits per municipalitzar-los. La decisió s'ha pres després que durant el ple d'agost l'oposició tombés el plec de condicions per treure a concurs el contracte. La majoria de grups (PSC, ERC, CUP, Compromís i els regidors no adscrits aposten per integrar-los a Fisersa, l'empresa municipal d'aigua i transport urbà.

El contracte s'extingia el proper mes d'octubre i el document preveu ara allargar la concessió durant un termini màxim d'un any.

L'alcaldessa, Marta Felip, ha justificat la urgència de la mesura. Felip ha afirmat que la previsió és que en els propers mesos, un cop s'hagi adjudicat el contracte d'escombraries, Ecoservei deixi de prestar aquest servei però ha avançat que preparar el projecte de municipalització portarà més temps i que caldrà "dotar-lo dels suficients recursos econòmics, materials i humans". I és que el govern municipal, calcula que costarà al voltant d'1,3 MEUR.

Alguns dels grups de l'oposició que van votar a favor de la municipalització del servei (ERC; CUP, Compromís i els regidors no adscrits) hi ha donat suport però s'han mostrat crítics amb els retards que aquests projectes acumulen i amb les diverses pròrrogues que s'han hagut de fer del contracte. Durant la seva intervenció, el regidor d'ERC, Jordi Giró, ha intercanviat retrets amb els representants sindicals presents al ple que han criticat la seva posició. Tant el PP com Ciutadans s'han mostrat preocupats pel desenllaç de la municipalització de l'enllumenat públic i dels espais verds i pel futur dels treballadors.

Ampliació del centre de formació integrat

El ple també ha donat el vistiplau al projecte de segona fase del centre de formació integral Ferran Sunyer, situat al recinte Firal. El document preveu l'ampliació de l'espai, on ara s'ubica l'Escola Oficial d'Idiomes, amb més aules i una futura incubadora vertical d'empreses. L´obra, que té un pressupost d'1.081.849 euros, suposarà construir un edifici similar a l´actual, amb uns 548 m?2; que s´afegiran als 1.712 m?2; actualment disponibles. Els dos espais es comunicaran i utilitzaran el mateix hall d´entrada, tot i que la nova construcció disposarà d´una entrada lateral pròpia.