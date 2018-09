Puigdemont i els exconsellers criden a participar a la Diada i no caure en «l'estratègia de la provocació»

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i tots els membres del seu executiu, l'anomenat «Govern Legítim», signen una declaració conjunta per fer una crida a la mobilització en una Diada que se celebra en "circumstàncies excepcionals" i a no caure en "l'estratègia de la provocació".



Per això, consideren que és més important que mai "una gran participació, un esperit de concòrdia i transversalitat, i un insubornable compromís amb la no-violència".



Recorden que la majoria dels membres del govern de l'anterior legislatura són a la presó o a "l'exili" i insten els ciutadans a reforçar amb motiu de l'Onze de Setembre els "valors republicans".



"Demostrem que malgrat les dificultats, el dolor i les incerteses, res no ens pot robar l'esperança ni el coratge; res no ens pot desviar del veritable propòsit dels nostres actes: la llibertat la democràcia, el progrés social, la solidaritat i la pau", afegeixen per després concloure que s'ha començat un camí "llarg i complex" cap a una "república de persones lliures".



Tot seguit, la declaració conjunta de tots el membres del «Govern Legítim»:





El nostre poble és de propostes, de construcció d'alternatives, de diàlegs amb tothom i de respecte a la diversitat. Sobre aquesta actitud volem consolidar la llibertat de Catalunya.



??Comunicat del @catalan_gov amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya #11S2018 #FreeTothom ?? pic.twitter.com/uJzkBax11C — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 6 de setembre de 2018