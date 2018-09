La sortida d'empreses de Catalunya es triplica en el segon trimestre

Catalunya segueix liderant els canvis de domicili d'empreses. El nombre de companyies que van abandonar el territori durant el segon trimestre de 2018 ascendeix a 595, un 234% més que en el mateix període de l'any passat, segons l'estudi sobre Canvis de Domicili publicat per Informa. D'acord amb l'informe, aquesta xifra va disminuir un 65% respecte a les 1.695 empreses que van canviar el seu domicili fora de Catalunya durant els primers tres mesos de l'any, però tot i així, els nous trasllats van sumar en ingressos més de 627 milions d'euros.

En el mateix trimestre, els canvis de domicili de Catalunya suposen el 35% del total que s'han dut a terme al conjunt de l'Estat. A més, també és la comunitat amb el saldo negatiu més elevat entre arribades i sortides, arribant a les 471 i sent l'única comunitat que va mantenir aquesta tendència negatica en tots els trimestres des de fa un any. En aquest context, Madrid va ser el territori més beneficiat d'aquests trasllats, ja que va ser on van decidir instal·lar-se el 63% de les empreses durant el segon trimestre de l'any, sumant aquestes unes vendes de 682 milions d'euros. D'elles, el 84% de les companyies provenien de Catalunya.

Les empreses encara arrosseguen la dinàmica que va començar pels voltants de la data del referèndum l'any passat. En aquest sentit, un 58,8% de les empreses catalanes considera que el futur polític de Catalunya passa per un sistema autonòmic, com l'actual o més federal, mentre que l'11,7% ho visualitza dins del marc de la independència, segons va publica ahir un estudi sobre el clima empresarial a Catalunya impulsat des de la Cambra de Comerç d'Espanya i Sigma Dos.



Una de les empreses que va traslladar la seva seu social fora de Catalunya en el mes d'octubre passat a causa de la «inestabilitat política» va ser Caixabank. El seu conseller delegat, Gonzalo Gortázar, va refusar ahir la possibilitat de tornar a Catalunya, tal com ha fet recentment Agbar, i ha assegurat que el trasllat va ser «l'única solució possible davant la pèrdua de confiança».

Durant la seva intervenció davant la Comissió d'inversitgació del Congrés relativa a la crisi financera a Espanya i el programa d'assistència, el primer executiu de l'entitat catalana va admetre que la decisió de traslladar les seus socials i fiscal va ser «complicada» degut al seu arrelament a la regió, on estava establerta des de feia 110 anys. La decisió va ser sotmesa al consell, el qual va decidir que era el millor en interès de l'entitat, començant pels seus dipositors i clients, però també pels seus accioninstes i creditors.

Gortázar també va reconèixer en la seva intervenció en la Comissió els errors comesos per Caixabank pel que fa a la comercialització de les preferents, però va assegurar haver resolt la situació de la forma «més satisfactòria». «Altres bancs no poden dir el mateix», va postil·lar.