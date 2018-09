Torra assegura que deixarà en mans del Parlament la decisió d'obrir les presons

El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, diu que deixarà en mans del Parlament català la decisió d'obrir o no les presons si les sentències per l'1-O no són absolutòries. Així ho va expresar ahir en una roda de premsa al costat de Carles Puigdemont, després d'una reunió del grup parlamentari de Junts per Catalunya celebrada a Brussel·les.

«Entenc que el poble de Catalunya serà el que expressarà quina decisió es pren i jo, interpretant el sentir dels catalans en aquell moment, proposaré davant la cambra la decisió que s'hagi de prendre», va dir el president. «Només li dec obediència i lleialtat al poble i al Parlament de Catalunya», va agregar. Torra també va assenyalar que no «acceptarà» cap altra decisió que no sigui l'absolució, «com ja han fet els tribunals d'Alemanya i Bèlgica». D'altra banda, Carles Puigdemont va aprofitar la roda de premsa per desmentir les informacions aparegudes a la premsa que assenyalen que no va informar en el seu moment al vicepresident Oriol Junqueras del seu viatge a Bèlgica després de la declaració unilateral d'independència. «No és cert, com no és cert allò que també ha publicat certa premsa catalana que jo no he escrit al vicepresident Junqueras. Més clar no ho puc dir», va dir Puigdemont.



La conferència de Torra

Els partits catalans i espanyols van valorar ahir la conferència que el president Torra va pronunciar dimarts des del TNC.

En una entrevista a TV3, el diputat de la CUP Carles Riera va qualificar de «dilacionista» el discurs ja que, per als cupaires, «generar expectatives de diàleg amb l'Estat és marejar la perdiu, generar confusió». Riera també va advertir que «si es confirma que davant de la negativa de l'Estat a trobar una solució, que davant de sentències negatives el Govern no passa del simbolisme i de la retòrica i no assumeix plenament el trencament amb l'Estat, la CUP haurà de prendre una decisió, que haurà de ser trencar amb la situació parlamentària i institucional i forçar un canvi».

El president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, va explicar, en canvi, que la formació republicana es va sentir «molt representada» i va celebrar que es notés «el treball conjunt».

Per la seva banda, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, va posar en valor la relació establerta pel Govern central amb la Generalitat a través de la Comissió Bilateral i va apostar per mantenir aquesta «agenda de normalitat». Alhora, va rebutjar l'aplicació del 155 ja que exigeix un «incompliment material, greu i reiterat» de la legalitat, que no s'ha produït.

Aquesta reacció no agradat al PP català. El seu president, Xavier García Albiol, va considerar que el més preocupant de les «amenaces de Torra» és la reacció del Govern espanyol a qui exigeix que «no s'autoimposi una bena als ulls». També Inés Arrimadas va demanar a Pedro Sánchez que actuï i va acusar el seu Executiu de «blanquejar l'independentisme dient que no passa res amb els discursos incendiaris de Torra». Per a Arrimadas, «el més greu de tot és la crida a escalfar el carrer», en referència a la crida de Torra a desbordar la Diagonal a la manifestació de la Diada.