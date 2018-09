Consulta a la Pobla de Segur per rebatejar el carrer Borell

L'Ajuntament del poble del ministre Josep Borell, la Pobla de Segur, votarà avui una moció presentada per ERC, per organitzar una consulta que plantegi rebatejar el passeig que duu el seu nom com «1 d'octubre, «Oriol Junqueras, «Mossèn Rasel» o un altre. Els republicans compten amb 6 regidors a l'Ajuntament, que els dona la majoria absoluta davant els 4 de CIU i 1 del PSC, per la qual cosa la moció prosperarà amb tota probabilitat.

El grup del PSC va assegurar ahir en un comunicat que la moció d'ERC sobre el Passeig Josep Borrell i Fontelles és una «proposta oportunista que té com a principal objectiu no només mantenir sinó augmentar la crispació». Els socialistes ja van registrar una moció per a condemnar faltes de respecte al ministre.