Cs, PSC i PP recorden el ple «negre» del 6 de setembre un any després

Les formacions polítiques «constitucionalistes» del Parlament de Catalunya van recordar ahir el ple dels dies 6 i 7 de setembre del 2017, en què es van aprovar les lleis del Referèndum i de Transitorietat Jurídica, amb l'objectiu de dotar de legalitat el referèndum de l'1 d'octubre.

El portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa va dir anir en roda de premsa que creu que el Parlament segueix «degradat» i «emmordassat» encara un any després del «cop a la democràcia». El dirigent de Ciutadans va culpar-ne en bona mesura al president del Parlament, Roger Torrent, que segueix segons el seu parer els dictats de l'expresident Puigdemont des de Brusel·les.

Des del PSC-Units, la seva portaveu al Parlament, Eva Granados, va qualificar de «taca negra» aquells plens i va declara que espera no reviure una situació similar en auqesta legislatura.

Per la seva banda, el líder del PP, Xavier Garcia Albiol, va assegurar que el govern espanyol del PP, en coordinació amb el PSC i Ciutadans, declaracions que van ser posades en dubte pel portaveu de Ciutadans al Parlament, Carles Carrizosa.

El PP va celebrar ahir una reunió del subgrup parlamentari al Parlament en commemoració del dia. El PSC va celebrar ahir un col·loqui amb Joan Coscubiela titulat Els fets del 6 i 7 de setembre: un any després, i Ciutadans celebraran aquesta tarda un acte a Barcelona anomenat Mai més! Mai més!



Els expresidents del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert i l'actual, Roger Torrent, van signar ahir un article conjunt a La Vanguardia un any després de l'aprovació de la Llei del referèndum i de la Llei Transitorietat en què qualifiquen «d'injustificable» que l'expresidenta Carme Forcadell segueixi empresonada «per permetre que es posés a debat i votació una llei presentada per dos grups parlamentaris fent ús de la seva potestat». Torrent, a més, va dir a TV3 que els plens van servir per «blindar i reforçar la democràcia».

Marta Rovira, des de Suïssa i a través de Twitter, també va defensar Carme Forcadell, i va afirmar que va vetllar perquè tots els partits tinguessin els seus drets en «un debat polític de fons amb totes les garanties».