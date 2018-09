Govern i Estat acorden que l'espai públic sigui neutral per la polèmica dels llaços

La Generalitat i el Govern espanyol es van comprometre ahir a garantir la «neutralitat» de l'espai públic, sobretot en relació als llaços grocs als carrers. Tot i així, no van concretar què faran en el cas concret de la col·locació o la retirada d'aquests símbols a favor dels polítics presos.

Després de tractar la qüestió en la Junta de Seguretat de Catalunya, el conseller d'Interior, Miquel Buch, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, van coincidir en la voluntat d'apaivagar els ànims i mantenir la convivència als carrers, però no van detallar com es farà. Fonts coneixedores de les converses apunten, segons l'ACN, que no es denunciarà ningú per col·locar o treure llaços si no hi ha cap incident violent.

El ministre va insistir molt en la necessitat de mantenir la «neutralitat» de l'espai públic, que va qualificar de «lloc de trobada de tothom, de convivència, d'enriquiment» i on s'han de poder exercir els drets i llibertats. De fet, es va mostrar «preocupat» per la convivència ciutadana. Segons ell, existeix certa percepció social que actualment en certes zones de Catalunya «no existeix un espai públic adequat on tothom pugui exercir els seus drets amb tranquil·litat o no es monopolitzi aquest espai per part d'una ideologia concreta». Per això, el Ministeri va oferir els seus efectius de policies i guàrdies civils per ajudar els Mossos d'Esquadra si aquests ho demanen, tot i que va assegurar que confien plenament en la policia catalana. «Em preocupen els enfrontaments al carrer, volem espais lliures d'amenaces i violència», va finalitzar.



Trucar als Mossos

No obstant això, Buch va dir que no considera que hi hagi un problema de convivència, tot i que durant la segona quinzena d'agost hi ha hagut «més fets» polèmics relacionats amb els llaços a causa, segons ell de les «crides» fetes per «un partit» polític determinat, en referència a Cs. Per això, va demanar a tothom que truqui als Mossos quan presenciï algun incident, perquè «els Mossos estan a tot el país, el coneixen i treballen amb mediació per resoldre els petits conflictes». «No caiguem en provocacions, hi ha algú a qui l'interessa la confrontació», va reblar. De fet, va dir que els llaços grocs només reivindiquen la llibertat dels polítics presos i que tot i que se'n pengen des de l'octubre de l'any passat, la majoria de polèmiques han tingut lloc a finals d'estiu. Preguntat sobre la presència de símbols polítics als edificis públics, Grande-Marlaska ha recordat la sentència del TSJC de principis d'estiu contra la col·locació d'una estelada en una plaça per part de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. El ministre tampoc ha volgut entrar en el detall sobre els casos en el que algun policia o guàrdia civil ha actuat violentament en incidents, ja que estan judicialitzats, però ha concretat que els expedients interns no avançaran mentre els casos els investigui un jutge.