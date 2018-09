L'activista dels CDRs que és a Bèlgica acusa l'Estat d'utilitzar-lo com a «cap de turc»

L'activista dels CDRs d'Esplugues que va marxar a Bèlgica per les acusacions de rebel·lió i terrorisme, Adrià Carrasco, va acusar ahir l'Estat d'utilitzar-lo a ell i a la Tamara Carrasco -la membre del CDR de Viladecans- com a «cap de turc per atemorir la població, intentar buidar els carrers i injectar la por als cervells de la gent». En roda de premsa des de Brussel·les, el jove de 25 anys va assegurar que a Espanya no té «cap garantia d'un judici just» i ha explicat que ha triat «l'exili» perquè és «una bona forma de seguir lluitant i mostrar la repressió indiscriminada de l'estat espanyol».

El seu representant legal belga, espera que es retirin els càrrecs de terrorisme i es rebaixi a una acusació per «desordres públics».