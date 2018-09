La Moncloa suggereix que Torra passi per una comissió sense votació

El Govern central «dona suport totalment» a l'oferta de la presidenta del Congrés, Ana Pastor, al president de la Generalitat, Quim Torra, perquè parli a la Cambra baixa i suggereix que aquesta compareixença es faci en una comissió parlamentària, la qual cosa ja no obliga a celebrar una votació, segons fonts de l'Executiu.

Per al president espanyol Pedro Sánchez, el més «lògic» seria que la intervenció de Torra es desenvolupés en la comissió d'estudi sobre el model autonòmic creada a instàncies del PSOE a finals del 2017, després de l'aplicació del 155. De celebrar-se en comissió, aquest format no exigeix celebrar a continuació una votació, cosa que sí passa en el Ple del Congrés, on el Reglament només preveu que un president autonòmic intervingui per presentar una iniciativa legislativa del parlament corresponent, que després ha de votar-se.



PP i Cs, en contra

El líder del PP, Pablo Casado, no va tardar a rebutjar que la compareixença del president de la Generalitat, Quim Torra, sigui «per la porta de darrere» i va exigir que si es produeix sigui en sessió plenària i amb votació, com ja va succeir amb el Pla Ibarretxe.

En declaracions als passadissos del Congrés, Casado va puntualitzar que l'oferiment realitzat per la presidenta de la cambra baixa, Ana Pastor, en aquest sentit és «exactament el mateix» que es va dir als expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont i Artur Mas i al lehendakari Juan José Ibarretxe. Per això, no veu «cap notícia» en aquest invitació realitzada per Pastor, que ja va fer per carta l'any passat a Puigdemont i el propi expresident del Govern Mariano Rajoy «en persona».

Ciutadans es posiciona en la mateixa direcció que Casado i va defensar que si Torra acudeix al Congrés per explicar el projecte independentista, ho faci en ple i amb la condició que la resta de dipiutats puguin pronunciar-se en una votació, tal com va dir el secretari general del partit taronga, Jose Manuel Villegas.

«El Congrés, com resident de la sobirania nacional, pot escoltar, però lògicament també podrà rebatre i prendre les decisions que cregui», i això, va dir, es fa votant propostes de resolució i fent exercici d'aquella sobirania nacional. I aquesta capacitat, ha subratllat Villegas, no la pot limitar ni Torra ni la presidenta del Congrés.

Pablo Iglesias, líder de Podem, va celebrar la invitació de Pastor i va assegurar que la troba diferent del discurs del PP de Casado.