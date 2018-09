Els Mossos s'integraran al Centre contra el Terrorisme (CITCO)

Els Mossos d'Esquadra s'integraran plenament al Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) abans d'un mes, després que ja s'estan a punt de superar els problemes tècnics i informàtics que ho havien impedit fins ara. És un dels principals acords sorgits de la reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya. Segons l'acord, un mosso estarà permanentment desplaçat al centre, on tindrà plaça fixa i integrada. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va dir que aquest acord evidencia la voluntat de les dues administracions de treballar amb «lleialtat» i amb l'objectiu comú de millorar la seguretat ciutadana.

Noves promocions de mossos



Durant la trobada, la Conselleria d'Interior va demanar al Ministeri que aprovi dues noves promocions de mossos entre el 2019 i el 2020 de 750 agents cadascuna, que es farien els cursos 2019-2020 i 2020-2021. Comptant els 500 aspirants que acaben de començar el curs a l'Institut de Seguretat Pública, la policia catalana podria comptar amb 2.000 nous agents, que descomptant les baixes, permetria mantenir la plantilla del cos en 18.000 agents, ràtio que per població li tocaria a Catalunya. No obstant, el Ministeri de l'Interior ha de traslladar la proposta al Ministeri d'Hisenda, que és qui té l'última paraula per autoritzar la despesa. Marlaska va dir que la proposta dels Mossos els sembla «raonable» després de «l'austericidi» pressupostari que va provocar la pèrdua d'agents a tots els cossos policials, com els més de 27.000 conjunts de policia espanyola i Guàrdia Civil.

Més policia per la Diada



Marlaska va assegurar també que no és «extraordinari» l'enviament de 600 antiavalots de la Policia Nacional per reforçar la seguretat a Catalunya, i va demanar que no es generi «alarma» ja que els cossos exerciran les funcions pròpies, com la protecció d'edificis públics de l'Estat i perquè estaran disponibles per si els Mossos demanen la seva «cooperació o auxili». El conseller Buch va replicar al seu homòleg espanyol que no els necessiten ja que els mossos compliran les seves funcions «amb excel·lència màxima».

En referència a les actuacions de les policies enviades a Catalunya durant la tardor passada, i en concret, durant l'1 d'octubre, el jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha citat com a investigar l'inspector de la Policia Nacional que va comandar la intervenció del cos a l'escola Fedac Horta-Santa Caterina de Siena, a de Barcelona, on es «va empènyer i sacsejar» els congregats, alguns d'avançada edat, malgrat que l'actuació en aquell centre «no estava emparada per la justícia», en ser un centre de titularitat privada.

Segons l'instructor, l'actuació policial en aquell centre de titularitat privada «no estava emparada» per la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va ordenar impedir la utilització de «locals o edificis públics -o d'aquells en els que es presti qualsevol mena de servei públic-» per a la preparació del referèndum. El magistrat adeverteix que l'actuació podria ser constitutiva d'un delicte contra la integritat moral, o d'«algun encara més greu».