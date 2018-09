Puigdemont i els exconsellers criden a participar a la Diada

L''expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i tots els membres del seu executiu, excepte Santi Vila, signen una declaració conjunta per fer una crida a la mobilització en una Diada que se celebra en «circumstàncies excepcionals» i a no caure en «l'estratègia de la provocació». Per això, consideren que és més important que mai «una gran participació, un esperit de concòrdia i transversalitat, i un insubornable compromís amb la no-violència». Recorden que la majoria dels membres del govern de l'anterior legislatura són a la presó o a «l'exili» i insten els ciutadans a reforçar amb motiu de l'Onze de Setembre els «valors republicans». El comunicat conclou que s'ha començar un camí «llarg i complex cap a una «república de persones lliures».