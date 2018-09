Valtònyc retreu a Sánchez que li donés suport des de l'oposició però no des de la Moncloa

Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc, retreu a Pedro Sánchez que li donés suport des de l'oposició però no des de la Moncloa. A més, el raper adverteix que, tot i que no sap si hi ha possibilitats que el govern espanyol li ofereixi un indult, el rebutjaria de totes maneres perquè considera que un indult és per algú "que està penedit". "Només sé que quan Pedro Sánchez no era president em va donar suport i ara que és president no ho ha tornat a fer", lamenta en una entrevista a l'ACN. El cantant, que és a Bèlgica des de fa uns mesos, confia que el seu cas pugui crear un precedent com el de la crema de fotografies del rei, en què la justícia europea va fer prevaldre la llibertat d'expressió per sobre de les injúries a la corona. "Vull que el meu cas creï un precedent i que la justícia no pugui privar de llibertat mai més un raper ni impedir a la seva família de veure'l pel simple fet d'expressar-se", afirma Valtònyc.

El mallorquí està convençut que haver triat el camí de "l'exili" a Bèlgica "ha valgut la pena" i es planteja, fins i tot, demanar-hi l'asil polític si s'esgota la via judicial. "Hem pogut fer moltes coses: hem internacionalitzat el cas, hem agilitzat el procés per anar al Tribunal Europeu de Drets Humans i hem demostrat que la justícia espanyola, l'Audiència Nacional, fa trampes", diu en relació a la decisió del jutge de Gant que ha descartat l'extradició automàtica per 'terrorisme'.Segons Valtònyc, haver evitat la presó marxant d'Espanya ha permès a més gent "obrir els ulls" davant de la seva situació: "Si no m'hagués exiliat, el meu cas no seria tan conegut", admet.



Euroordre i asil polític a Bèlgica



Valtònyc veu amb bons ulls el seu judici a Bèlgica i celebra que el jutge de Gant descartés ja a l'agost l'extradició automàtica que demanava la justícia espanyola en l'euroordre per 'terrorisme'. "Que comenci aquest procés nou, un judici, ja és molt més del que tenia a Espanya si m'hi quedava, perquè havia d'entrar a presó", recorda, indicant que l'únic que espera és "trobar justícia". Amb tot, reconeix que "poden passar moltes coses" i que hi ha la possibilitat que el jutge belga accepti l'euroordre per tots o per algun dels delictes que s'imputen al cantant.

L'estratègia de la seva defensa, però, no contempla ni tan sols acceptar d'entrada cap extradició sense lluitar-la fins al final, encara que sigui pel delicte d'amenaces, que permetria que no entrés a presó tot i ser extradit. "Apel·larem", diu al ser preguntat per aquest escenari. Malgrat tot, reconeix, també contempla l'opció de demanar asil al país si l'estratègia de defensa no funciona. "Si al final s'esgoten les vies jurídiques i no ens queda apel·lar a cap institució, demanaré l'asil polític", conclou.



Precedent a Europa



El seu objectiu, però, és "crear un precedent a Europa" perquè la resta de rapers condemnats no hagin d'entrar a presó. "No crec que la música pugui fer enaltiment del terrorisme ni injuriar la Corona o amenaçar de mort", diu. En aquest sentit, remarca que no només s'ha exiliat per una opció "personal". "Està clar que la meva llibertat és molt important i va per davant de tot, però també sóc aquí pels altres, i de vegades allò personal importa menys que allò col·lectiu", reflexiona.

Això no implica que Valtònyc no s'hagi imaginat a ell mateix a la presó. "Sí, és un escenari que pot passar perquè Bèlgica pot acceptar la meva extradició". Si Bèlgica decidís extradir-lo, Valtònyc tornaria a Espanya. Acataria diu, perquè no fer-ho no només el perjudicaria a ell sinó també als altres rapers perquè la seva intenció és arribar al TEDH el més ràpid possible, assegura.



"Crec en les persones, no en els partits"



El cantant assegura que si no fos per l'expresident Carles Puigdemont -i el fet que aquest va marxar a Bèlgica fa prop d'un any- ell no seria a Brussel·les. Amb tot, manté que la seva relació amb l'expresident i els exconsellers a l'estranger és "purament amistosa i ideològica", no política. "A qui tinc més afecte és en Lluís Puig, per mi és una gran persona i un amic", expressa.

"També ens uneix el sentiment que ens han tret de casa nostra i que no podem tornar, i de donar-nos suport mútuament, que ho necessitem", afegeix. Assegura que ell creu "en les persones i no en els partits", amb qui no té cap tipus de relació. "Jo crec que en aquests moments, tant aquí a l'exili com a Catalunya, hem de fer pinya i lluitar contra el feixisme, i això és el que és important", conclou.

En aquest sentit, lamenta que hi hagi persones que han deixat de donar-li suport perquè diuen que està relacionat "amb la burgesia catalana". "Són persones que abans de ser d'esquerres són espanyols i si no entenen que aquest procés d'exiliar-me fa que hagi d'aprofitar tots els mitjans per donar el meu discurs i arribar a més gent és que no saben de què va això", els replica. Per altra banda, considera que els líders polítics de l'esquerra espanyola mai li han donat suport. "La solidaritat és molt més que fer un tuit o una declaració a la televisió però les bases de l'esquerra espanyola sí que m'han donat suport i ho segueixen fent", afegeix.



Carrera musical



La situació personal que està afrontant Valtònyc per les lletres d'algunes de les seves cançons, diu, no el farà abandonar la seva carrera musical. "Jo considero que sóc aquí per la meva ideologia i perquè sóc un militant polític, de moment no tinc pensat canviar la meva forma de pensar", assenyala.

El raper confessa que ara per ara no sap on serà o què serà d'aquí a un any però intueix que, de moment, no deixarà el micròfon. "La meva idea és seguir fent el que faig, que és denunciar el feixisme a Espanya i utilitzar la música com a eina de transformació social; mentre cregui que fent música estic complint amb el meu deure social, la seguiré fent", apunta. "Quan trobi que no és útil, faré una altra cosa", sentencia.



Situació jurídica



Cal recordar que el músic va marxar a la capital belga després que el Tribunal Suprem el condemnés a tres anys i mig de presó pels delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries a la Corona i amenaces per les lletres de diverses cançons que va escriure i pujar a Internet.

El proper 17 de setembre el jutjat de Gant farà pública la resolució sobre el seu cas i es pronunciarà sobre si creu que els fets pels quals se l'acusa constitueixen o no un delicte (i quin o quins) a Bèlgica. És a dir, si hi ha o no la doble incriminació necessària per extradir-lo a Espanya d'acord amb la normativa de l'euroordre.

Els advocats de Valtònyc -Gonzalo Boye, Paul i Simon Bekaert- confien que el 17 hi haurà una "molt bona resolució" i argumenten que la sentència espanyola és contrària a les resolucions del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH), en especial en relació a l'article 10 sobre la llibertat d'expressió.