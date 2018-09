Un diputat del PDeCAT rebutja que el partit de Salvini participi en l'11-S

El partit d'ultradreta italià Lliga Nord té previst participar aquest any a la Diada de l'11 de setembre. El partit del ministre de l'Interior d'Itàlia, Matteo Salvini vol enviar, juntament amb el líder de la ultradreta flamenca Vlaams Belang una delegació per acompanyar la formació «Som Catalans» en una ofrena floral.

Segons va informar E l Independiente, la formació Som Catalans, encapçalada per exmembres de lPlataforma per Catalunya, «La Lega de Matteo Salvini estarà amb SOM Catalans en l'ofrena floral de l'11 de setembre». Tot i això, els dirigents independentistes han rebut amb hostilitat aquest anunci. L'exdirigent de la CUP David Fernández va piular: «Marxeu d'aquí. I no embruteu ni el país, ni el futur, ni la memòria. Sempre antifeixistes».

També Sergi Miquel Valentí, diputat gironí del PDeCAT al Congrés, va expressar per Twitter el seu rebuig a la «visita» de sectors de la ultradreta europea durant la Diada: «En general a Catalunya som millors tractant els qui vénen de fora que ell però per mi no cal que vingui. Matteo, resta in Italia per favore», va escriure tot i que no està previst que el líder de la Lliga Nord i ministre d'Interior italià hi participi.