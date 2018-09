Jornada d'estralls al Vallès per les tempestes i el vent

El telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 200 trucades per incidències relacionades amb la tempesta que aquest divendres al vespre ha afectat les comarques del Maresme i el Vallès Occidental. 172 d'aquests avisos s'han rebut des de Granollers, on la pluja ha provocat diverses destrosses i ha deixat sense subministrament un miler d'abonats. De fet, els Bombers de la Generalitat han rebut 105 d'avisos des d'aquest municipi, la majoria per inundacions de via i de baixos, branques caigudes i alguns cotxes atrapats.

El servei més important que ha fet en aquesta ciutat ha estat a l'avinguda Sant Esteve, on ha caigut una peça d'uns 80x35 metres quadrats d'un sostre de ferro galvanitzat d'un edifici, cosa que ha malmès diversos balcons de l'edifici del davant i ha obligat a tallar el carrer. Sortosament cap persona ha resultat ferida. Al lloc hi treballen efectius de la Policia local, Mossos d'Esquadra i l'Ajuntament de Granollers.

Els Bombers de la Generalitat han rebut 175 avisos relacionats amb l'aiguat que ha caigut aquest divendres al vespre, 126 des del Vallès Oriental i 49 de la costa sud del Maresme. El municipi més afectat ha estat Granollers, d'on aquest cos ha atès 105 avisos. Destaca que ha caigut un fals sostre d'un restaurant xinès situat als baixos del número 210 del carrer Girona. Els fets han passat a les 18.48 hores i sortosament, les persones que hi havia al local han sortit pel seu propi peu i cap persona ha resultat ferida. Segons Bombers, la persona que ha trucat al telèfon d'emergències per informar de la incidència ja ha advertit que l'immoble estava afectat per filtracions d'aigua anteriorment. També a la capital Vallès Oriental, han hagut de rescatar diverses persones que havien quedat atrapades amb els seus vehicles en un toll d'aigua, concretament en una rotonda del carrer Congost.

Un dels avisos rebuts des del Maresme alertava que dos vehicles que han quedat atrapats en un gran bassal a l'N-II a Caldes d'Estrac, d'on han evacuat les quatre persones que hi havia al seu interior. A Mataró els Bombers han hagut de treure diverses peces de l'arrebossat de la façana d'un edifici situat a la cruïlla entre el carrer Juan José Navarro i l'avinguda del Maresme perquè hi havia risc que caiguessin a la via pública.

La forta tempesta també ha provocat problemes a l'hora de circular per les carreteres i autopistes que passen pel Vallès Oriental i el Maresme, especialment a l'AP-7 a Granollers, a la C-32 a Argentona i a la C-17 a Granollers.

A causa del temporal s'ha tallat la circulació de trens entre les estacions de les Franqueses i Granollers Canovelles cap a quarts de vuit del vespre. La circulació s'ha restablert a quarts de 9 però els trens circulen amb retards que poden superar els 30 minuts.