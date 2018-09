Puigdemont critica el desplegament policial d'Interior per la Diada

L'expresident català Carles Puigdemont va criticar ahir el desplegament de seguretat del Ministeri de l'Interior en previsió de possibles aldarulls durant la Diada, un dispositiu que creu que demostra que no s'ha obert cap «nou temps» amb el president del Govern, Pedro Sánchez.

«El nou temps és enviar 600 guàrdies civils per controlar una jornada que ha estat sempre tranquil·la i plena de convivència?», va dir Puigdemont en una roda de premsa després de conèixer-se la decisió de reforçar la seguretat en les pròximes jornades presa per la Direcció General de la Policia Nacional.

L'expresident va insistir que les ofertes de diàleg de Sánchez no es «concreten» i que del que ell vol dialogar «és sobre el que demana la societat catalana que és el dret a decidir el seu futur».

Puigdemont va considerar haver «donat totes les oportunitats» i la «confiança» per al diàleg, però que Sánchez no diu quina és la seva recepta, «si és la recepta Rajoy 2.0 o és una altra recepta que fins i tot podríem estar disposats a considerar, però és que sobre la taula no hi ha res».

Puigdemont va comparèixer al costat del conseller d'Administracions Públiques, Jordi Puigneró, per informar sobre la demanda de l'expresident i de diversos treballadors destituïts per l'aplicació de l'article 155. Preguntat sobre si no està «agafant-se» al passat amb les demandes sobre els efectes del 155 en comptes de buscar solucions futures, va dir que hi continua havent «amenaces» que es torni a aplicar aquest article de la Constitució.

«Amenaces i diàleg em semblen incompatibles», va afegir Puigdemont. «Els conflictes no es resolen amb més gasolina», va postil·lar l'expresident, que va dir que «no és mirar cap al passat voler evitar que això es repeteixi en el futur».



L'avís de Riera

El diputat de la CUP Carles Riera va avisar ahir el conseller d'Interior, Miquel Buch, que el farà «responsable» de qualsevol possible «pal» que clavi la Policia als ciutadans catalans perquè ha avalat el reforç d'agents antiavalots «per garantir la seguretat» per la Diada.

«Farem responsable Buch de qualsevol pal que la Policia doni a la ciutadania», va assenyalar durant una entrevista a Ràdio 4, on va retreure al responsable d'Interior que ahir donés una roda de premsa conjunta amb el ministre del ram, Fernando Grande-Marlaska. El portaveu parlamentari de la CUP va lamentar que al conseller li sembli «positiu» que es reforci la presència de la mateixa Policia que «va partir la cara» als ciutadans durant el referèndum de l'1 d'octubre.

El president de Cs, Albert Rivera, va assegurar ahir que el president de la Generalitat, Quim Torra, «pretén convertir els Mossos d'Esquadra en una policia política», i va demanar l'aplicació de la Constitució per impedir-ho.



Els policies, reubicats

Els 80 policies antiavalots desplaçats a Catalunya i allotjats a la caserna militar del Bruc van ser reubicats a les mateixes instal·lacions però en habitacions de tres llits després de les queixes rebudes en les últimes hores sobre les condicions d'amuntegament en les quals els havien allotjat. Fonts policials van assegurar a Efe que aquests agents es troben des d'aquest matí allotjats en habitacions «perfectament condicionades amb capacitat per a tres persones».