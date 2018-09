Sant Cugat inicia les proves pilot del primer autobús sense conductor

El primer autobús sense conductor de Catalunya va començar ahir a circular a Sant Cugat del Vallès, on estarà una setmana abans de continuar la seva gira per diferents municipis de la comunitat amb l'objectiu de mostrar a la ciutadania el seu funcionament.

La gira catalana de l'autobús autònom, organitzada per l'Associació de municipis per la mobilitat i el transport urbà (AMTU), pretén ensenyar com interactua el vehicle amb la ciutat i quins canvis hauran de portar a terme els ajuntaments per adaptar-se a les seves característiques, segons ha informat el Departament de territori en un comunicat.

El viatge inaugural de l'autobús autònom, anomenat ERICA, va tenir lloc ahir a Sant Cugat i va comptat amb la presència del conseller de Territori, Damià Calvet, que ha assegurat que la Generalitat ha de ser capaç de «facilitar el canvi cap a una mobilitat més neta».



Properament a Girona

L'autobús recorrerà altres poblacions catalanes com ara Terrassa, Sabadell, Girona, Reus, el Vendrell, Martorell i Vic durant els mesos de setembre i octubre, i estarà a cada municipi entre cinc i set dies.

En els dos primers dies es faran les proves del recorregut, on es registrarà el trajecte que seguirà l'autobús, i durant la resta del temps el vehicle admetrà els passatgers que desitgin provar-lo.

Encara que el vehicle no porta conductor, diversos operadors tècnics estaran presents durant tot el viatge per assessorar els passatgers i resoldre qualsevol incidència que es produeixi en el trajecte.

L'autobús elèctric té una capacitat per a dotze persones, sis assegudes i sis dret, funciona amb energia elèctrica, disposa d'un sistema de climatització i és accessible per a persones amb mobilitat reduïda.