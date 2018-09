Els treballadors de la Generalitat engalanen l'edifici per la Diada

Coincidint amb la mobilització que organitzen cada divendres al migdia per reivindicar l'alliberament dels polítics empresonats, els treballadors de la Generalitat a Girona van aprofitar per engalanar ahir l'edifici de Santa Caterina per la diada de l'Onze de Setembre. Van penjar grans senyeres a la seu del Govern català i també pancartes amb el lema «Llibertat presos polítics i exiliats», a més de decorar l'entorn amb llaços grocs. En l'acte hi va participar el delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Pere Vila, que va agrair la mobilització dels empleats públics des de fa mesos.