Casado diu que hi comença a haver les circumstàncies per al 155

El president del PP, Pablo Casado, assenyala que «hi comença a haver les circumstàncies» perquè s'apliqui de nou l'article 155 a Catalunya amb l'objectiu de restaurar la legalitat, i destaca que és moment que els constitucionalistes tornin a fer política de debò per aconseguir que la majoria social comenci a ser una majoria política a ple rendiment, ha explicat. També va dir que no es pot seguir avançant en «l'oferta de mutació constitucional encoberta com la que el PSOE segueix obstinat a fer arribar als separatistes», és per això que considera que cal desarticular una amenaça real a la llibertat i que només el PP disposa dels instruments jurídics i polítics necessaris per fer-ho, en les seves paraules. «Només el PP amb la seva majoria absoluta al Senat és la força que garanteix el 155 amb l'extensió i la durada que consideri el nostre propi partit». Segons fonts de la direcció, el PP assumirà el cost en solitari per aplicar de nou el 155, i estaran atents al que succeeixi aquesta setmana a Catalunya, en referència també a la consulta proposada pel PSOE.