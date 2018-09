Podem Catalunya escollirà el relleu de Domènech amb unes primàries

El Consell Ciutadà de Podem Catalunya va acordar ahir l'organització d'unes primàries per escollir el relleu de Xavier Domènech a la secretaria general del partit. Així es va aprovar per majoria absoluta en una reunió extraordinària celebrada ahir al matí a Barcelona. La votació només es produirà per renovar el càrrec que ocupava Domènech i no afectarà la composició del Consell Ciutadà de l'organització.

Podem Catalunya va proposar la diputada Jéssica Albiach com a presidenta del grup parlamentari de CatECP, càrrec que fins ara també tenia Domènech.