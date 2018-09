Diada 2018: Com serà la manifestació?

Diada 2018: Com serÓ la manifestaciˇ

Diada 2018: Com serÓ la manifestaciˇ efe

Sota el lema «Fem la República Catalana», la manifestació de la Diada 2018 «serà per reivindicar el mandat de l'1 d'octubre i defensar la declaració d'independència feta al Parlament de Catalunya el 27 d'octubre del 2017, que no s'ha fet efectiva», tal com recull la web de l'ANC.

Així, com ja s'ha fet en altres anys, a les 17.14 h s'iniciarà una onada sonora que anirà des de Glòries, on hi haurà el tram 37 fins a Palau Reial, el tram 0.

Les comarques gironines ocuparan els trams que van del 12 al 18, situats entre el carrer de Ganduxer i el carrer Aribau, omplint la major part de l'àrea de Francesc Macià. Al 12 hi haurà la gent del Gironès, el 13 la del Baix Empordà, el 14 Alt Empordà-Baix Empordà, al 15 Alt Empordà-Catalunya Nord, al 16 la Selva, al 17 la Garrotxa i el Pla de l'Estany i el 18 el Ripollès-Lluçanès.