ERC només veu la independència amb negociació

El vicepresident de la Generalitat i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, apunta que, segons el seu parer, a la independència només s'arribarà a través d'una «taula de negociació» i indica que la seva formació vol generar les «condicions» perquè es pugui fer aquest «pas definitiu». En una entrevista a Catalunya Ràdio, Aragonès ahir va recalcar que l'independentisme «necessita guanyar» i, en aquest sentit, «la qüestió no és si acceleres la locomotora o desacceleres, sinó que hi ha d'haver vies», per la qual cosa «ERC vol generar les condicions perquè la independència sigui una realitat», va afegir.

El vicepresident del Govern va augurar que a la independència catalana «s'hi arribarà com s'arriben a totes les independències, que és en una taula de negociació». En aquest sentit, va indicar que s'han de generar les «condicions» per arribar a aquest escenari i que es necessitaran «àmplies majories i consens», per després aplicar unes «actuacions i tàctiques» que, va dir, «dependran de cada context».

El dirigent va destacar que el sobiranisme ha fet «passos endavant», entre els quals ha citat l'1-O, però en canvi, sobre la declaració unilateral d'independència, va afirmar que «la història dirà si vam encertar o no». En tot cas, va subratllar que el sobiranisme no ha fet «el pas definitiu» per arribar a la independència, per la qual cosa va insistir que «hem de construir les condicions per poder fer aquest pas definitiu».



Junqueras no vol «frontisme»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, per la seva banda, avisa que «la política de fronts alimenta el frontisme i és altament ineficaç», i afirma que no és partidari d'una convocatòria d'eleccions anticipades aprofitant l'aniversari de l'1-O o els judicis del «procés».

En una entrevista des de la presó de Lledoners que va publicar ahir El Periódico, Junqueras va evitar «furgar en el passat» en ser preguntat per si hagués estat millor que a l'octubre de l'any passat l'ara expresident català Carles Puigdemont hagués convocat eleccions en lloc de proposar la declaració unilateral d'independència. «La història ja ho estudiarà. El que toca és aprendre i fer millor les coses en el futur»,va destacar el líder d'ERC. I va assenyalar que l'estratègia del sobiranisme ha de ser «mantenir la centralitat» per «seduir i abraçar tot l'univers democràtic».