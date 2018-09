Més de 200 autobusos plens per portar els gironins a la manifestació de l'11-S

Els carrers de Barcelona es tornaran a omplir per la Diada del pròxim 11 de Setembre amb motiu de la manifestació convocada per les entitats sobiranistes. Moltes de les persones que hi participaran seran gironines, que el mateix matí es desplaçaran massivament en cotxe, moto, autocar o tren.

A només dos dies de la Diada, ja hi ha un total de 234 autocars plens que sortiran de les comarques gironines, tot i que des de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) no descarten que la xifra pugui augmentar. La comarca que n'ha omplert més ha estat, enguany, el Pla de l'Estany, amb 57 autobusos, seguida del Baix Empordà, que ja en té 54 de comptabilitzats. En el cas del Gironès, aquesta xifra s'eleva a 39, sumant els 26 que sortiran de la seva capital: Girona. En el cas de la Garrotxa el nombre d'autocars que aniran cap a la capital catana són 36 i, finalment, a l'Alt Empordà ja n'hi ha 22.

En el cas del Ripollès i la Cerdanya, els recomptes s'han fet des de Lleida, ja que aquestes dues comarques pertanyen a una altra regió dins de l'organització de l'ANC. En global, aquest cap de setmana, ja hi havia registrats més d'un miler d'autobusos a tot Catalunya. Una xifra que s'espera que sigui molt similar a la de l'any passat. La coordinadora de mobilització de l'ANC Nacional, Elisenda Romeu, ha explicat a Diari de Girona que també hi ha «un seguit d'autobusos que no controlem nosaltres perquè hi ha un seguit d'associacions que ho han organitzat pel seu compte».

Pel que fa a l'afluència de persones apuntades, provisionalment i en global, es pot parlar ja d'unes 300.000 persones a tot Catalunya. «El registre no té res a veure amb la gent que hi ha finalment, molts opten per no apuntar-se i, en canvi, després allà hi ha cap a un milió de persones. Estem més o menys amb les xifres dels altres anys», apunta la coordinadora.



Els gironins, a punt

També té bones sensacions el president de l'ANC a Girona, Àdam Bertran, que assegura que aquesta vegada «s'han venut més samarretes que altres anys». Les inscripcions gironines estan anant «a bon ritme» i això porta a pensar que la participació del 2018 serà «un èxit», tal com creu que ho ha estat altres anys. «No tenim cap mena de dubte que els carrers es tornaran a omplir per reivindicar els nostres anhels de llibertat i esperem que sigui la darrera vegada que ens faci falta fer-ho», explica Bertran.

«La gent està cansada d'haver de reivindicar una cosa tan bàsica com és el fet de poder respectar el dret a l'autodeterminació i si per fer això hem d'unir de punta a punta el país, ho farem; si hem de desplaçar-nos a Barcelona, doncs ho farem», afegeix Bertran, «el que volem és que es respecti allò que vam votar i si no que se'ns presenti una altra alternativa».