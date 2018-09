El metro sense conductor arriba a la Zona Franca amb dècades de retard

Les noves estacions de metro de Foc i Foneria de L10 Sud van entrar en funcionament ahir al matí de manera que el suburbà finalment va arribar a la Zona Franca després de dècades de retards. Un aspecte que no va passar per alt per l'alcaldessa de la Barcelona, Ada Colau, que va demanar als veïns i veïnes «disculpes» per l'espera i pels «sacrificis» que durant aquest temps han hagut de fer per permetre que les infraestructures de la ciutat avancessin, com és el cas dels accessos al port. «Era una qüestió de justícia», va assenyalar en el torn de parlaments Colau, en un acte en què també hi va assistir el president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, o el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, qui va destacar que L10 Sud «té una vocació metropolitana incontestable».

L'10 Sud es va estrenar amb 4,5 quilòmetres de longitud i cinc estacions, dues de les quals són noves de trinca en ple barri de la Marina: Foneria i Foc. El metro va arribar així finalment a la Zona Franca, l'única part de Barcelona on encara no estava disponible aquest servei. Les altres tres estacions de la flamant L10 Sud són les ja existents de la L9 Sud (Collblanc, Torrassa i Can Tries-Gornal), en servei des del febrer del 2016. Durant el 2019 aquesta línia disposarà de dues estacions més, en obres actualment i situades en terme de l'Hospitalet de Llobregat: Provençana (amb previsió d'entrada en funcionament a la propera primavera) i Ciutat de la Justícia (que es preveu posar en servei a la tardor de l'any que ve). Les cinc estacions en ple polígon de la Zona Franca (Motors, Litoral, Port, ZAL i Nova Zal) es troben pràcticament enllestides –en format viaducte aeri- però encara no hi ha data concreta per a la seva inauguració.

El metro funciona automàticament sense conductor i la freqüència de trens és d'uns 7 minuts els dies laborables. Pel que fa als horaris, la línia 10 Sud tindrà els mateixos que la resta de la xarxa: de 5 del matí a 12 de la nit els dies laborables de dilluns a dijous, fins a les 2 de la matinada els divendres i vigílies de festiu, i obertura continuada els dissabtes i vigílies singulars. A les estacions de Can Tries/Gornal, Torrassa i Collblanc, els usuaris poden fer transbord a la línia 9 Sud. A més, a Torrassa també ho podran fer a la línia 1, que connecta amb Universitat, Catalunya o Espanya, entre altres parades. A Collblanc poden fer intercanvi amb la línia 5, que permet arribar, entre d'altres, a Sants Estació, Sagrada Família o Diagonal. Territori i Sostenibilitat calcula que amb l'entrada en funcionament de la L10 Sud s'eliminaran uns 1.500 vehicles diaris a l'àrea metropolitana.