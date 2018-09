Diada 2018: Tots els trams de la manifestació estan pràcticament coberts

Les preparacions de cara a la manifestació de la Diada de l'11 de setembre avancen a bon ritme i, de moment, les sensacions dels seus organitzadors són d'allò més bones. Així ho ha explicat la coordinadora de mobilització de l'ANC Nacional, Elisenda Romeu, la qual està convençuda que «serà una manifestació potent» perquè s'ha «treballat molt perquè tot surti bé».

Des de l'Assemblea Nacional Catalana apunten que els trams fixats estan ja pràcticament coberts i que la distribució està ben repartida en funció de les regions. La coordinadora ha avançat que en aquesta mobilització s'espera també «que hi participin tractors».

Pel que fa als voluntaris, Romeu ha assegurat que es disposa del mínim de persones que es necessita, tot i que considera que «estaria bé que encara n'hi hagués més». «Si algú es vol apuntar, ho ha de fer a través de les seus territorials, que són les que s'encarreguen d'organitzar-ho tot. A partir del que ens passen ells, nosaltres distribuïm les diferents tasques», ha explicat.

Una altra de les particularitats d'aquest pròxim 11 de Setembre és el fet que els líders independentistes continuen empresonats i que, de moment, no sembla que el Govern central tingui la intenció de suspendre la mesura de la presó preventiva. Per a Elisenda Romeu, l'única manera de treure'ls de la presó és fer efectiva la República.

«La gent té clar que hem de fer força i que ho hem de fer tots junts. Només aconseguirem que els presos puguin tornar a casa si fem efectiva la República, i és per això que hem de treballar per fer-ho possible, perquè totes aquestes persones puguin tornar a casa. Nosaltres no tenim clar què pot passar si es fa un judici, però el que sí que tenim clar és que si som independents, podran sortir de la presó», ha dit la coordinadora.



Evitar qualsevol boicot

Davant dels aldarulls de caràcter violent que s'han pogut veure en algunes de les manifestacions que s'han dut a terme durant el darrer any, des de l'ANC confien que el sistema de seguretat, juntament amb el dispositiu policial, seran suficients per garantir que la manifestació de la Diada se celebri amb total tranquil·litat al cor de la capital catalana el pròxim dimarts.

Preguntada per si preveuen la presència d'assistents que puguin entorpir l'acte, Elisenda Romeu ha explicat que, en principi, «sembla que no hi ha intenció que vinguin, tot i que sempre s'ha d'estar a punt. Sempre diem a tothom que si hi ha intervencions violentes el que s'ha de fer és mantenir la calma, la nostra lluita no és violenta i si hi ha algun aldarull, trucarem a la policia».