Diada 2018: On trobar la samarreta de l'Onze de Setembre

La Diada 2018 tindrà una samarreta per fer el cim. Es tracta de la peça de roba més cobejada per assistir a la manifestació el proper onze de setembre a Barcelona. Aquesta samarreta té un preu de 15 euros i l'ANC destinarà els beneficis de les vendes íntegrament per finançar campanyes per "desenvolupar la República Catalana".

Segurament, la majoria dels 440.000 persones que ja s'han inscrit per assistir en algun dels trams de la manifestació que omplirà la Diagonal de Barcelona el proper onze de setembre amb motiu de la Diada. Els assistents podran lluir sobre el pit els lemes "Fem la República Catalana" i "Directes al cim" en la samarreta que l'ANC declara confeccionada i estampada íntegrament a Catalunya. Comerç local i de proximitat.

La samarreta de la Diada també inclou una imatge del Pedraforca, una de les muntanyes més emblemàtiques del territori català, en la qual es poden veure les fites més importants del procés secessionista català, la consulta del 9 de novembre de 2014, la victòria de Junts Pel Sí a les eleccions anticipades de 2015, el referèndum de l'1 d'octubre de lany passat, la vaga general i l'aprovació el passat 27 d'octubre de la moció.

El color, corall flourescent, tampoc es casual, ja que vol homenatjar el color de les brides que van segellar les urnes del passat 1 d'octubre.

A la majoria de botigues online ja s'han exhaurit, així com a molts dels punts físics de venda. Així que ara queda com a última possibilitat adquirir-la a les parades que instal·larà l'ANC el dia mateix de la manifestació de la Diada el proper 11 de setembre a Barcelona.