Investiguen un mosso per haver fet perdre la visió d'un ull a un okupa durant un desallotjament a l'Hospitalet

El Jutjat d´Instrucció número 2 de l´Hospitalet de Llobregat investiga un agent dels Mossos d´Esquadra per haver provocat la pèrdua total de visió d´un ull a un home que era en una nau okupada de la ciutat. Els fets van passar a finals de maig, quan dos agents del Grup de Delinqüència Urbana van acudir de nit a l´immoble perquè la propietària en va denunciar la usurpació i un possible robatori. Quan un dels dos okupes va obrir la porta arran de la presència policial, un dels agents va estendre la porra i va donar-li un cop a l´ull esquerra, segons relata la víctima, que va ser detinguda juntament amb l´altre home que vivia a la nau. Tots dos estan acusats d´usurpació de béns i per haver intentat agredir els Mossos amb una barra de ferro, fet que neguen rotundament perquè l´estreta obertura de la porta diuen que feia impossible poder extreure cap element punxant a l´exterior.

Segons ha relatat la víctima, Ramon Gómez, la nit dels fets ell era a la nau del número 113 del carrer Miquel Romeu amb un altre company quan van sentir diversos cops de porta d´algú que reclamava accedir. Desconeixent si es tractava de la policia o de membres d´alguna empresa il€legal de desallotjaments, Gómez es va apropar a obrir lleugerament la porta i va observar dos agents dels Mossos d´Esquadra vestits de paisà. "Sense dir-me res, de seguida em van punxar amb la porra extensible a l´ull", denuncia.

Assegura que només va obrir la porta 4 centímetres i ja va rebre l´impacte a la cara. "Ens van apallissar", explica la víctima, recordant que va haver de ser atès al CAP més proper i posteriorment el van traslladar al servei d´urgències oftalmològiques de l´hospital, on va estar ingressat mentre continuava detingut pels Mossos. Segons el seu advocat, David Aranda, l´informe mèdic corrobora que la lesió és compatible amb un cop de porra.

Versions creuades



Aquest dilluns Aranda també ha detallat la versió de la policia, que contradiu el relat de la víctima. Segons els agents, es van personar a la nau perquè la propietària havia denunciat la presència d´okupes i un possible robatori, el qual Gómez nega, recordant que ell utilitzava el local per dormir perquè feia un mes que s´havia quedat sense feina i casa.

Després de picar per entrar, els Mossos relaten que Ramon Gómez va obrir la porta i va intentar atacar-los amb una barra de ferro per evitar que accedissin a l´interior, senyalant que la víctima s´hauria autolesionat amb aquesta mateixa barra. "Es tracta d´una porta que s´obre cap a l´interior, en un passadís molt petit on és impossible fer-hi passar un puntal de ferro", ha assegurat l´advocat, titllant els arguments policials "d´excusa".

Al mateix temps, el lletrat ha apuntat que l´agent investigat per haver provocat la lesió ocular va explicar que havia utilitzat la porra posant-la a l´altura de la cintura amb l´objectiu d´evitar que la porta es tanqués de nou. Uns arguments, però, que l´advocat qüestiona: "A l´altura de la cintura tu no rebentes un ull, i si tu poses una defensa extensible per evitar que es tanqui una porta, no ho fas amb tanta força", ha reblat.

La víctima ha fet públic el cas aquest dilluns en una roda de premsa davant els jutjats de l´Hospitalet poca estona abans de la declaració de l´agent dels Mossos d´Esquadra 9088, citat com a investigat per les lesions provocades. Al mateix temps, aquest matí la jutge també ha citat com a testimonis l´agent que acompanyava l´investigat el dia dels fets, tres altres agents que van intervenir posteriorment i un familiar dels propietaris de l´immoble desallotjat. La mateixa magistrada investiga en una sola causa les denuncies creuades entre els Mossos d´Esquadra i la víctima.

"Valentia" per resoldre la investigació



Des del centre per la defensa dels drets humans IRÍDIA aquest dilluns han anunciat que es personaran en la investigació com a acusació popular, "perquè estem davant un cas molt greu". Des de l´entitat han assegurat que el cas de Ramon Gómez "demostra que hi ha agents dels Mossos d´Esquadra que no respecten la legalitat a l´hora de fer un desallotjament", destacant que l´agent investigat ja va ser denunciat per una actuació improcedent l´any 2016. En aquest sentit, IRÍDIA ha apuntat que reclamarà que l´agent sigui suspès de sou i feina.

Al seu torn, l´advocat David Aranda ha reclamat al Departament d´Interior que actuï amb "valentia" per investigar el cas de Ramon Gómez. Una valentia que també ha demanat al Síndic de Greuges –a qui ja van traslladar tota la informació" i a la jutge que instrueix la investigació.