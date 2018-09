Junqueras diu que no veu «dreceres» per assolir la independència sense un referèndum pactat

L'exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha afirmat que no veu "dreceres" per assolir la independència sense un referèndum pactat. El president d'ERC ha respost les preguntes del programa 'Els matins' de TV3 des de la presó de Lledoners, i el programa les ha llegit aquest dilluns al matí. Junqueras també assegura que no veu "cap benefici" a un hipotètic avançament electoral a Catalunya. L'exconseller d'Economia també dona per fet que no tindrà un judici "just" i subratlla que no demanarà l'indult si rep una sentència condemnatòria perquè es considera innocent.

En les respostes del qüestionari, Junqueras justifica que a la independència només s'hi arribarà amb "fortalesa democràtica" -per tant, votant- i amb la "complicitat" d'una societat "vital i organitzada", en la que els agents socials i econòmics hi estiguin implicats i en siguin partícips. L'exvicepresident considera que aquest factor ha estat una "feblesa" de l'independentisme, i que com més "fort" sigui ara el moviment "més difícil serà aturar la democràcia". "La referència parteix de la majoria social que vam aconseguir aglutinar en l'aturada de país del 3 d'octubre", sosté.

Preguntat sobre si a l'independentisme li falta una estratègia comuna, Junqueras apunta que li cal verbalitzar-la, perquè cada vegada és més obvi que "de camí només n'hi ha un". "Per avançar cal tenir el coratge de parlar clar. I admetre on som i no on ens agradaria ser. I a partir d'aquí construir de nou aprenent dels errors comesos", subratlla.

Finalment, Junqueras opina que ni ell ni la resta de presos no han tingut una instrucció "justa", i que per això creu que tampoc tindran un judici just. "Però no ens resignem. És un judici polític i farcit d'irregularitats i excessos. No ens deixarem humiliar per haver complert els nostres compromisos amb la majoria absoluta de ciutadans que ens va donar el seu vot per fer-ho", conclou l'exvicepresident del Govern.