Més de 400.000 persones inscrites en la manifestació de la Diada

La manifestació de la Diada va superar ahir al matí les 400.000 inscripcions, segons fonts de l'ANC. A falta d'un dia per l'11 de setembre, ja hi ha més de 1.350 autocars contractats i les samarretes venudes superen les 260.000. Pel que fa als trams de la manifestació, la majoria tenen l'ocupació «alta» o «quasi plena», i ja no n'hi ha cap amb la franja de «mitja» disponibilitat. Dels 37 trams, una desena ja estan completament «plens».

Les entitats organitzadores pretenen crear una «onada de so gegant» que recorri tota la Diagonal per simbolitzar el «clam social per fer efectiu el mandat de l'1-O». Es demanarà als manifestants que facin silenci a les 17:14 hores L'onada de so recorrerà tots els trams -del 37 cap enrere-, des del carrer Castillejos fins a Palau Reial. A mesura que avanci, els manifestants hauran d'aixecar les pancartes i banderes i cridar per fer possible aquesta onada de so.

Davant la previsió d'assistència, Protecció Civil posarà en prealerta el Pla de Protecció Civil de Catalunya, i va aconsellar als manifestants que arribin al seu punt amb entelació, si pot ser en transport públic, per evitar aglomeracions en carreteres, estacions i trens. A més, demanen fer un ús «racional» dels telèfons mòbils per evitar el col·lapse de la xarxa. Per això, recomanen esperar a arribar a casa o a un lloc amb wifi per publicar les fotografies i comentaris de l'esdeveniment.

També els Mossos d'Esquadra van aconsellar als participants que «mantinguin la calma en tot moment, vagin de manera ordenada i respectuosa i segueixin les instruccions del personal de seguretat», a més de «tenir cura de les pertinences» i que «no es difonguin falsos rumors a les xarxes ni creïn cap situació de risc».