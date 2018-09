Una noia de 24 anys és detinguda per conduir beguda i sense tenir carnet

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir una dona de 24 anys a Tordera com a presumpta autora de delictes contra la seguretat viària per conducció sota els efectes de l'alcohol, sense carnet i per un delicte de lesions greus per imprudència. Els fets van passar pels volts de les 6:40 hores del matí, quan un vehicle va creuar l'NII, va impactar contra un arbre i va caure per un desnivell d'uns 3 metres. L'home que anava d'acompanyant va resultar ferit de gravetat i el van traslladar a l'hospital. La conductora del vehicle passarà a disposició judicial.