Una torera actua al tradicional corre de bou de Cardona

La seva actuació va ser molt ovacionada i aplaudida. Crits de «torera», «olé» i «guapa» van victorejar Marta Borao ahir a la plaça de bous de Cardona, muntada durant aquests dies de festa major a la plaça de la Fira. Era la primera dona torera que sortia a l'arena cardonina. Els veterans d'aquesta centenària –i polèmica– tradició explicaven que altres anys sí que s'havien vist dones a la plaça, corrent davant de les vaquetes, però no eren professionals.

Borao, de només 24 anys i de Terol, va sortir a la plaça amb molta convicció. Amb els seus moviments marcats, provocant sense parar el brau que tenia davant amb la capa vermella i torejant-lo de forma elegant, la jove es va posar ràpidament el públic a la butxaca. La torera es va exhibir, de forma inèdita en ser una dona, al costat de Miguel Ángel de Pablo i Jonatan Blázquez, els dos toreros que ja van participar al corre de bou de dissabte. En acabar el toreig, dos nois que participaven al corre de bou van alçar Borao a espatlles i la van passejar per la plaça. I des del balcó de les autoritats li van llançar un ram de flors (es deia que era d'una geganta).



Unes 1.500 persones omplien les grades des de 2/4 de 6 de la tarda. I a l'arena, més gent que el dia anterior. Tots plegats van viure alguns moments tensos. El primer va passar abans de l'actuació de Borao i el va protagonitzar la primera vaqueta. Corria darrere d'un jove que es va voler protegir enfilant-se al burladero i l'animal va saltar la tanca de fusta i es va escolar dins l'espai de seguretat. Les persones que eren darrere la tanca van sortir corrents i també ho va fer el brau, que va continuar uns minuts més a la plaça perseguint els uns i els altres.

L'altre ensurt va tenir lloc quan una altra vaqueta va envestir un home que s'agafava d'una de les cordes per protegir-se de l'animal. El va fer caure a terra i el va colpejar amb el cap. Ràpidament els seus companys van cridar l'atenció del brau i aquest es va allunyar del jove, que afortunadament no es va fer cap ferida.

Es van treure set vaquetes a plaça durant el corre de bou. Algunes van ser torejades, d'altres van empaitar la cargolera. Una va sortir tan enfurismada que es va retirar al cap de res amb l'ajuda de dos mansos. Per llei cada animal pot estar a la plaça 15 minuts, no més. Sembla poca estona, però és temps suficient per cansar l'animal. En alguns casos, fins i tot, al brau li costava mantenir-se dret.

Amb defensors i detractors i un ampli debat sobre la taula, el que no es pot negar és que el corre de bou de Cardona gaudeix de bona salut, sempre amb una plaça ben plena i un públic encantat.