Torra reafirma la intenció de fer efectiva la República i insta Sánchez a «arriscar»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va reafirmar que el seu objectiu és «fer efectiva la República catalana», i per això va instar el president del Govern central, Pedro Sánchez, a «prendre tots els riscos necessaris» En una entrevista a La Sexta, Torra va afirmar que el Govern de Sánchez «reconeix que l'actual situació a Catalunya no és lògica ni estable» i que «cal solucionar-ho votant».

El president de la Generalitat es va expressar així després que Sánchez parlés d'un referèndum per a l'autogovern -i no per a l'autodeterminació- de Catalunya. «Tenim l'esperança que sigui possible un canvi. No vull pensar que Sánchez és com Rajoy», va afegir Torra.

En aquest sentit, va instar el cap de l'Executiu a «posar tota la intel·ligència política» sobre la taula i també a «prendre tots els riscos necessaris». Això sí, va avisar Sánchez que no renunciarà al dret d'autodeterminació i que només acceptarà una taula de negociació si és per a un «referèndum pactat».

Amb tot, i malgrat mostrar-se contundent en la seva argumentació, Torra va recordar que l'independentisme «ha alçat la bandera del diàleg amb el nou actor que ha aparegut a la partida», i que és el Govern de Pedro Sánchez.

«Hem alçat la bandera del pacte. Hem ofert a l'Estat espanyol seure amb nosaltres. Ho ha fet Puigdemont des de l'exili, ho ha fet Junqueras des de la presó... Ens donem una oportunitat? O a l'Espanya de Mariano Rajoy la succeeix la de Pedro Sánchez que aplica les mateixes decisions?», es va preguntar.

Torra, que va explicar que es manté en «contacte» amb Sánchez, va confessar que ha intercanviat missatges amb el president del Govern central i que la trobada que mantindran es produirà «a finals de setembre» o, com a molt tard, a l'octubre.

En la línia del diàleg, el president català també es va referir a la invitació de la presidenta del Congrés dels Diputats, Ana Pastor, a comparèixer en seu parlamentària. «Estic encantat que m'hagi convidat», va assenyalar. En tot cas, va matisar poc després les seves paraules per mostrar-se caut: «Com diu un amic meu, quan et conviden a sopar normalment preguntes si vas com a convidat o com el primer plat. Hi ha hagut alguns sopars en què algú ha estat servit com a primer plat, com amb el lehendakari», va assegurarTorra, en al·lusió a la compareixença de Juan José Ibarretxe, que va anar a la cambra baixa per explicar el seu pla per a l'autonomia del País Basc.

«No volem passar per aquí. Jo no crec que hagi d'anar al Congrés a que em votin res. La senyora Pastor un dia diu que em convida, després gent del seu partit diu que no hi vaig, després el PSOE que sí però no..., ha estat interessant veure aquesta bombolla», va reblar.

Torra va explicar que no demanarà al Govern que insti la Fiscalia a modificar els seus plans respecte els imputats en el Procés perquè ell no negocia, va assegurar, amb els presos, ja que aquests li han demanat no ser «moneda de canvi». També va reiterar que no acceptarà una sentència que no sigui de plena absolució dels encausats.