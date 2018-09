Borrell admet que preferiria que els polítics processats no estiguessin en presó preventiva

El ministre espanyol d´Afers Exteriors, Josep Borrell, ha assegurat aquest dimarts que "personalment" hauria "preferit" que el jutge considerés "altres mesures de precaució" que no fossin la presó incondicional dels polítics independentistes. "Políticament haurien estat preferibles altres mesures de precaució", ha repetit als mitjans de comunicació des d´Estrasburg, preguntat per unes declaracions fetes en aquesta línia durant una entrevista amb la BBC aquest dimarts. "Però el jutge ha pres aquestes mesures i cal respectar la seva independència", ha afegit matisant que "no pot ser que el govern espanyol decideixi sobre la llibertat dels presos". "Això sí que és negar la separació de poders", ha assegurat fent una crida a "deixar que els jutges treballin". "Hi ha risc de fuga o no? Home, hi ha gent que s´ha fugat, per tant el jutge ha de prendre mesures però jo no sóc qui per dir quines", ha sentenciat.

Borrell, que va ser president del Parlament Europeu entre el 2004 i el 2007, ha fet aquestes declaracions després de mantenir diverses reunions a Estrasburg coincidint amb la sessió plenària però també amb la Diada. Entre les persones amb qui s´ha vist hi ha el vicepresident de la Comissió Europea Frans Timmermans, el president de l´Eurocambra, Antonio Tajani, i el secretari general del Consell d´Europa, Thorbjørn Jagland. Durant l´atenció als mitjans des d´Estrasburg, Borrell ha destacat també que "no s´ha explicat l´intercanvi de cartes entre la Comissió de Venècia i el senyor Puigdemont". "L´independentisme no es priva d´intentar trobar suports, però la Comissió de Venècia ho rebutja clarament", ha dit sobre aquest punt.

Preguntat per si creu que malgrat els "suports" polítics europeus, l´opinió pública a la UE també confia en el paper d´Espanya en el conflicte català, Borrell ha apuntat que el govern de Pedro Sánchez està "rebatent arguments i defensant l´Espanya real". "Hi havia hagut un gran esforç propagandístic de l´independentisme però estem remuntant i tornant a posar les coses al seu lloc", ha conclòs.