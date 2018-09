Ciutadans no participarà a cap acte de la Diada i n'organitzarà un de propi

El portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, assegura que la formació taronja no assistirà a cap acte institucional del Govern per la Diada i va avançar que n'organitzaran un de paral·lel a Barcelona amb la presència d'Albert Rivera i Inés Arrimadas. «El nostre acte insistirà en el missatge que lluny de l'enfrontament i la divisió s'ha d'apostar per la unió i la concòrdia», va comentar Carrizosa. «El procés s'ha carregat moltes coses però una de les més clares ha estat l'11 de setembre», va dir Carrizosa. El portaveu de Cs demanarà detalls dels «diners públics» destinats a la manifestació prevista per a aquesta tarda a Barcelona.