La Diada 2018, en directe

L'ANC i Òmnium Cultural han organitzat un any més per aquesta Diada una manifestació massiva per la independència i la llibertat dels polítics presos, i que ocuparà aquesta tarda l'avinguda Diagonal de Barcelona a partir de les 17.14. Abans de l'acte principal d'aquest 11 de setembre, la jornada començarà amb les tradicionals ofrenes d'institucions, partits i entitats diverses.



Aquí podràs seguir en viu totes les informacions relacionades amb la Diada 2018:





13.35 h

Retiren la bandera espanyola de l'ajuntament de Girona

ORIOL PUIG

13.01 h

La plaça del Vi s'omple per l'acte de la Diada

12.52 h

La hissada de la senyera i l´Ofrena Floral a Lluís Companys, actes de la Diada a Blanes

12.39 h

Crida a seguir treballant per construir «un nou país», a la Diada a Girona

12.11 h

Riudellots celebra diversos actes amb motiu de la Diada

MARC SUREDA

11.51 h

L'ofrena de PxC a Casanova provoca protestes i escridassades

11.42 h

Els comuns avisen que l'existència de presos "dificulta el diàleg"

11.38 h

Aplec popular a Terra Negra

MARC SUREDA

11.35 h

JxCat subratlla que la Diada no és "normal" perquè hi ha "presos polítics i exiliats"

10.35 h

L'empresonament dels polítics marca l'ofrena floral a la tomba de Josep Irla

10.29 h

Iceta recomana "no posar condicions impossibles" al diàleg amb l'Estat

ACN

10.35 h

ERC adverteix que no pot haver-hi diàleg "amb presos polítics i exiliats"

10.00 h

Torrent crida a aprofitar la Diada per "reivindicar els anhels" dels ciutadans

09.42 h

Sánchez demana una diada de "convivència", "respecte", "diàleg" i "entesa"

Que este 11 de septiembre sea un día de celebración y orgullo por una cultura, una lengua y una historia que une a todos los catalanes y catalanas. Por la #convivencia, el respeto, el diálogo y el entendimiento:

Bona #Diada2018 a tothom! — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 de septiembre de 2018

09.38 h

Artadi creu que l'Estat hauria d'adonar-se que "hi ha dos milions de mobilitzats" per la república

09.02 h

Comencen les ofrenes al monument a Rafael Casanova

10-S

07.59 h

La Marxa de Torxes il·lumina el Barri Vell de Griona

coindicint amb la Diada Nacional de Catalunya . Així ho han comprovat els assistents a l'acte convocat per l'ADAC i el Forn aquest 11 de setembre a la plaça del Vi. Els convocants han demanat que l'ajuntament no torni a posar la bandera.No és la primera vegada que la bandera espanyola es despenja de l' ajuntament de Girona . En la, l'acaldessa de Girona, Marta Madrenas , va assegurar que l'havien tret perquè "la majoria dels gironins no ens sentim en absolut representats per aquesta bandera i la Diada és el moment ideal per portar-la a netejar"La plaça del Vi de Girona s'ha omplert aquest migdia per seguir l'acte de la Diada organitzat per l'Ateneu d'Acció Cultural de Girona (ADAC) i el Casal Independentista El Forn. Els convocants han recordat la "dignitat del poble català" la tardor de l'any passat, han lamentat la repressió violenta de l'Estat l'1-O, han donat suport als "presos polítics, als exilats i als repressalitats per l'Estat" i han denunciat les agressions feixistes i els atacs a la llibertat d'expressió dels últims mesos. "La lluita per la independència i la república és la lluita pel futur dels nostres fills", han assegurat. L'acte s'ha acabat amb el cant dels Segadors.Blanes ha celebrat el matí d´avui dimarts els actes institucionals organitzats per l´Ajuntament de Blanes amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya 2018. La part més solemne del programa commemoratiu s´ha iniciat amb la hissada de la senyera des del balcó principal de l´edifici consistorial, acompanyada per la interpretació del Cant dels Segadors. Més tard, l´Ofrena Floral davant el Monument a Lluís Companys. Han encapçalat l´ofrena floral que s´ha dipositat davant el monòlit en memòria de l´únic president escollit democràticament a les urnes que ha mort executat.La crida a continuar treballant per a la construcció "d'un nou país" i a no normalitzar la situació dels "presos i exiliats polítics" ha marcat l'acte institucional de commemoració de la Diada . La celebració s'ha realitzat al pati de les Magnòlies de l'edifici de la Generalitat i ha exhibit el faristol amb el qual Carles Puigdemont va pronunciar el darrer discurs institucional el 28 d'octubre, abans de marxar a "l'exili". El delegat del Govern, Pere Vila , ha assegurat que el faristol vol demostrar que "no ens rendirem". "Continuarem fent la feina sense renúncies i sense por perquè el que estem construint és per a tothom", ha dit. Vila ha dit també que s'ha de lluitar per un referèndum i que "ho hem de fer entre tots". Per la seva banda, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas , ha afirmat que "l'estat ha creuat moltíssimes línies vermelles" i que "aquesta persecució" no fa més que "donar arguments a favor de la construcció de la República". L'acte ha acabat amb la interpretació del cant dels Segadors amb el públic dempeus.L'Ajuntament de Riudellots de la Selva i Riudellots per la Independència han organitzat amb motiu de la Diada diversos actes entre ells la lectura del manifest, la hissada de l'estelada i el cant dels Segadors. Dilluns al vespre es va celebrar el VIII Homenatge a l'Estelada, amb la participació del cantautor Conrad Sala, el periodista i politòleg, Lluc Salellas, i l'alcalde de Colomers, Josep Manuel López Gifreu.La presència del partit d'ultradreta Plataforma per Catalunya (PxC) ha provocat, un any més, moments de tensió durant la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova. Mentre el grup esperava per passar a fer el seu homenatge entre altres entitats i partits, han estat fortament escridassats i han rebut crits de "fora feixistes", sent arraconats fins al punt que els agents han hagut d'apartar-los del gruix de gent perquè esperessin en un altre punt. Posteriorment, han fet la seva ofrena, amb l'única bandera espanyola –sense l'escut de l'Estat- que s'ha vist a l'acte, encapçalats per la líder de la formació, Mònica Lora, i cridant al final "visca Catalunya hispànica". Més tard han tornat a ser escridassats i, en marxar, un jove que anava amb la comitiva de l'ANC ha retirat l'ofrena de PxC del monument. Finalment, ha estat recol·locat per un dels agents dels Mossos.La portaveu parlamentària adjunta de CatECP, Jéssica Albiach , ha advertit aquest dimarts que l'empresonament dels dirigents polítics "dificulta l'existència del diàleg". Per això, i com a "primer pas", la dirigent dels comuns n'ha demanat l'alliberament de forma "immediata", també perquè considera que mantenir-los en presó preventiva és "injust". Els comuns, que s'han sumat als actes institucionals de la Diada, excepte la Marxa per la llibertat d'aquest dilluns al vespre, com a "força catalanista i d'esquerres", consideren que l'Onze de Setembre és una data "assenyalada". Aquest any, però, ho qualifiquen d'"excepcional", precisament pels "presos polítics" i perquè l'arribada del PSOE a La Moncloa "obre una finestra d'oportuntiat".Els municipis des'han trobat aper celebrar el tradicional aplec amb esmorzar popular amb motiu de la Diada, just al punt on conflueixen els termes municipals dels quatre pobles.El portaveu de JxCat, Albert Batet , ha subratllat que la Diada d'enguany no és "normal" perquè hi ha "presos polítics i exiliats". Així s'ha pronunciat el diputat independentista després de l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, aquest dimarts Onze de Setembre al matí. Batet també ha instat el president espanyol, Pedro Sánchez, ha demostrar que no és com Mariano Rajoy, i ha "canviar el rumb" amb "voluntat de diàleg". D'altra banda, el president del PDeCAT, David Bonvehí , s'ha mostrat confiat que la manifestació d'aquesta tarda sota el lema 'Fem la República Catalana' tingui la major participació dels últims anys.Les institucions gironines han celebrat la tradicional ofrena floral a la tomba del president Josep Irla (Baix Empordà) amb un especial record als paral·lelismes entre la seva etapa i l'actual. El delegat del Govern a comarques gironines, Pere Vila , ha assegurat que les "decisions" que està prenent en els últims mesos l'estat espanyol condueixen a Catalunya "en un escenari ja conegut". Vila ha destacat que "estem en el camí de recuperar les institucions" després de l'aplicació de l'article 155 però el delegat ha volgut destacar que a partir de demà caldrà seguir "el camí perquè els nostres presos polítics i la gent que està a l'exili torni a casa". A més, el representant del govern català ha afirmat que totes les accions que es fan des de la Generalitat per aconseguir la independència no són només "per una part dels catalans, sinó pel conjunt".El primer secretari del PSC, Miquel Iceta , ha demanat a tot aquell que vulgui promoure el diàleg entre la Generalitat i l'Estat que "no posi condicions que el facin impossible", després que el seu grup fes la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova. "Res ha d'impedir el diàleg", ha opinat Iceta, que ha apostat per fer de les "dificultats evidents" un "estímul" per "fer les coses millor". El socialista ha reflexionat "sobre la necessitat de superar les divisions" entre catalans i, per fer-ho, ha proposat de "trobar un camí" que permeti "avançar en l'autogovern i en el finançament a través d'àmplies majories". Al seu torn, Ramon Espadaler , secretari general d'Units per Avançar, ha demanat un "esforç" a l'administració catalana i espanyola, tot i que ha admès que "pretendre dialogar" amb líders polítics presos "és francament difícil".El líder d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià , ha assegurat aquest dimarts al Govern central que estan oberts al diàleg, però ha advertit que "aquesta taula diàleg no pot començar amb presos polítics i exiliats". En declaracions després de participar a l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, ha explicat que aquesta és una Diada per demostrar "que el país no defalleix i que no es rendirà fins aconseguir l'objectiu que els catalans puguin decidir el seu futur en llibertat per constituir una república", un objectiu pel qual recorda que no sobra ningú.El president del Parlament, Roger Torrent , ha cridat aquest dimarts a viure la Diada Nacional de forma "cívica i reivindicativa". "Aquesta és una Diada de tothom i per a tots, que tothom ha de poder viure com vulgui, amb qui vulgui i on vulgui, als carrers i sobretot amb llibertat, democràcia i pacifisme, podent reivindicar i dir quins són els anhels i objectius de cada ciutadà", ha sentenciat Torrent en declaracions a la premsa, després de la tradicional ofrena al monument de Rafel Casanova. En aquest sentit, el president s'ha mostrat segur que tant la Diada com la manifestació de les entitats "es viuran amb civisme i en pau".El president del govern espanyol, Pedro Sánchez , ha felicitat aquest dimarts la Diada mitjançant una piulada a Twitter on aposta per un 11 de Setembre de "convivència, respecte, diàleg i entesa".El missatge de Sánchez s´assembla molt al que va escriure l´any passat, on apostava per "la via del diàleg, la convivència i el respecte" i assegurava que "un nou acord és possible". També utilitza termes semblants als que va utilitzar ara fa un any el seu predecessor, Mariano Rajoy , que l´11 de setembre del 2017 va signar un twit que deia: "Per una Diada de llibertat, convivència i respecte per a tots els catalans".La portaveu del Govern, Elsa Artadi , ha considerat aquest dimarts que la manifestació que les entitats sobiranistes han convocat per a la tarda d'aquest Onze de Setembre hauria de servir al govern espanyol de Pedro Sánchez per adonar-se'n que a Catalunya "hi ha més de dos milions de persones mobilitzades i determinades a reclamar la independència i a exercir el dret a l'autodeterminació". A més, la portaveu ha recordat que, tant els actes de dilluns com els que aquest dimarts es porten a terme tenen una càrrega "molt emotiva i espectacular" perquè són "molt representatius del moment on és Catalunya". "El Govern legítim està a la presó i a l'exili, els líders civils són a la presó, hi ha diputades a l'exili, i per això ahir els actes institucionals de la Diada estaven fets al voltant de la idea de llibertat. Els tenim més presents que mai", ha sentenciat. Per últim, Artadi ha defensat que a Catalunya "no hi ha cap problema de simbologia al carrer".Institucions, partits polítics i societat civil han donat aquest matí el tret de sortida a la celebració de laamb les tradicionals ofrenes al monument a Rafael Casanova . Al llarg de la jornada matinal, diversos representants de la societat civil i política faran les seves ofrenes davant del monòlit, situat a la cruïlla dels carrers Ali Bei i Ronda de Sant Pere de la capital catalana, just en el punt on el conseller en cap de Barcelona va caure ferit l'11 de setembre de 1714 durant la Guerra de Successió.Els carrers del Barri Vell de Girona van acollir la tradicionalde la vigília de la Diada. L'acte va comptar amb el concert de Gemma Humet a les 21.30 h a les escales de la Catedral, des d'on va sortir cap a la plaça del Vi, on es va llegir el manifest, es van cantar, i hi va haver un concert de Caïm Riba i la traca final dels Diables de l'Onyar, que juntament amb Fal·lera Gironina van ambientar el recorregut.