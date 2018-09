Diada 2018: Segueix aquests consells de seguretat

Es demana arribar en transport públic, amb força antelació i respectar les indicacions dels serveis de seguretat per evitar saturacions

En relació a la concentració que tindrà lloc la tarda de dimarts al centre de Barcelona amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, la Generalitat de Catalunya demana a la ciutadania que programi una arribada amb transport públic i amb força temps al lloc de concentració, de forma que la incorporació dels ciutadans assistents sigui esglaonada i evitar així, en la mesura del possible, aglomeracions en estacions de Metro, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies.

La concentració tindrà lloc dimarts a les 16.00 hores i ocuparà tot l´eix de l´avinguda Diagonal, des de la plaça de les Glòries fins al Palau Reial.

El matí de dimarts, de forma preventiva, Protecció Civil de la Generalitat posarà en prealerta el Pla de Protecció Civil de Catalunya PROCICAT.

Es recomana als assistents agafar el transport públic subterrani, tenint en compte que el transport en superfície patirà restriccions importants. Igualment, per les persones que es desplacin des de fora de Barcelona en vehicle privat, cal arribar amb força antelació i aparcar lluny del centre de Barcelona on tindrà lloc la concentració, per estalviar-se embussos a l´hora de sortir.

L´arribada a la manifestació ha de ser esglaonada per evitar situacions de saturació, per tant arribeu-hi amb força temps ja que és un acte massiu.

Els Mossos d´Esquadra treballaran per a garantir la seguretat i l´ordre públic durant els diferents actes que se celebraran amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Per això s´establirà un dispositiu policial que permeti que tots els esdeveniments transcorrin amb normalitat. Com és habitual els Mossos treballaran de manera coordinada amb els diferents cossos d´emergències i amb la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Consells de seguretat de Mossos d´Esquadra i de Protecció Civil de la Generalitat:

€ Mantingueu la calma en tot moment, desplaceu-vos de manera ordenada i respectuosa i seguiu les indicacions del personal de seguretat

€ No difongueu falsos rumors a les xarxes socials ni creeu cap situació de risc

€ En aquest sentit es recomana tenir molta cura de les pròpies pertinences i ser curosos per no deixar oblidades o desateses bosses o motxilles per evitar situacions de confusió no volgudes.

€ Si cal evacuar la zona de la concentració, feu-lo amb calma, sense corredisses i seguint les indicacions dels cossos de seguretat i emergència presents.

€ Porteu roba còmode, calçat que us protegeixi bé els peus i gorra pel sol

€ Aneu-hi ben hidratats i porteu aigua en ampolles de plàstic

€ Si aneu acompanyats, acordeu un punt de trobada fora de la zona de manifestació per si us separeu tornar-vos a trobar més tard

€ Si aneu amb nens/es, porteu-los a coll o de la mà i identificats amb una polsera o targeta visible amb les dades personals i de contacte de familiars

€ Tingueu especial atenció amb la gent gran i les persones amb discapacitat i que portin també una identificació amb les dades de contacte

€ Porteu sempre la vostra documentació a sobre

€ No obstaculitzeu ni us atureu a les vies de pas

€ No pugeu a baranes, reixes, papereres o qualsevol tipus de mobiliari urbà

€ Consulteu la informació oficial de l'esdeveniment