Els ministres d'Exteriors i Justícia van pressionar Bèlgica amb cartes i reunions perquè defensés Llarena

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, i la ministra de Justícia, Dolores Delgado, van enviar cartes als seus homòlegs belgues per demanar-los que defensessin la immunitat jurisdiccional d'Espanya i també el jutge Llarena davant la demanda interposada per Puigdemont i quatre exconsellers. A més, Delgado es va arribar a reunir amb l'ambaixador belga a Espanya per sol·licitar-li. Són gestions que ha revelat la ministra de Justícia durant la seva compareixença a la comissió de Justícia per aclarir els passos fets per l'Estat en aquesta qüestió. La voluntat inicial del govern espanyol era que Bèlgica comparegués en el procediment judicial per defensar també la "immunitat" de la justícia espanyola i del mateix jutge. Una petició que Bèlgica va rebutjar el dia 7 d'agost. Finalment, i després de diversos informes de la secretaria tècnica del Suprem, de l'advocacia de l'Estat i del propi CGPJ, el ministeri de Justícia ha optat per contractar un advocat per defensar Llarena per un cost de 545.000 euros. El passat 4 de setembre, el jutge belga del tribunal de primera instància de casos civils de Brussel·les va ajornar la vista preliminar per a la demanda per al 25 de setembre. Serà llavors quan se sabrà si s'admet a tràmit.