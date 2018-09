Més de 460.000 inscrits per la Diada

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va actualitzar ahir les xifres per la manifestació de la «Diada per la República». «Ja hi ha 460.000 inscrits, 270.000 samarretes venudes i 1.500 autocars plens», va precisar Paluzie als micròfons de Catalunya Ràdio. La presidenta de l'ANC va negar, però, que demà hi hagi en marxa cap recollida de diners pels presos per part de l'entitat: «No hi ha cap acció de recaptació de diners ni caixa de solidaritat», va voler deixar clar.



La via cap a la República

Paluzie també va voler respondre a les reflexions del diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que aposta ara per punxar «el globus de l'independentisme màgic». «També és independentisme màgic pensar que hi haurà un referèndum pactat i que el PSOE l'oferirà aquesta legislatura», va etzibar la líder de l'ANC, que va mostrar «zero confiança» que això sigui possible. De fet, Paluzie va reiterar que la unilateral és «l'única via possible, malgrat sigui difícil». «Això no treu que nosaltres estem sempre disposats a la negociació. I si això passa per votar en un referèndum amb els partits del 'no' i totes les garanties, endavant», va matisar la presidenta de l'ANC, en una entrevista conjunta amb el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri.

«Des de l'1 d'octubre hem vist violència, repressió, empresonaments i exili i, per tant, és evident que l'Estat no té límits a la democràcia», va recordar Mauri. «És molt difícil pensar que de l'Estat espanyol, amb la forma i el govern que sigui, en puguem esperar alguna cosa», va puntualitzar. «El Govern corrupte del PP va ser capaç de fer tot allò, però fa 100 dies que tenim govern de Sánchez i veiem que segueix assemblant-se més a Erdogan que a Cameron», va reflexionar. «No aporten cap solució política, ans al contrari, segueixen agreujant el conflicte».

«Ja veiem el tarannà de Sánchez amb l'enviament de 600 antiavalots per la Diada», va afegir Mauri. Tant la presidenta de l'ANC com el vicepresident d'Òmnium van avalar les línies estratègiques de la conferència del president Quim Torra però Paluzie li va retreure «falta de concreció del rol del Govern en les futures mobilitzacions». «Tenim grans consensos de país i el president Torra va reflectir-ho», va comentar el vicepresident d'Òmnium.