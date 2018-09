Els liberals europeus pensen a expulsar el PDeCAT pel 3%

L'Aliança dels Liberals i Demòcrates per a Europa (ALDE) s'està plantejant expulsar el PDeCAT. Segons fonts d'ALDE, el partit europeu on també s'integra Ciutadans (Cs), el plantejament de l'expulsió no té res a veure amb el procés independentista a Catalunya sinó amb la imputació del PDeCAT pel cas del 3%. Les mateixes fonts confirmen que la permanència del partit presidit per David Bonvehí dins de la formació europea es va debatre divendres passat en una reunió de la Junta, ja que abans de l'estiu el partit va dirigir al PDeCAT algunes preguntes relacionades amb la seva imputació en el cas i encara no han obtingut cap resposta. «En la reunió la Junta va estendre el termini perquè el PDeCAT respongui en persona fins a la setmana vinent».

De fet, una delegació del PDeCAT es desplaçarà fins a Brussel·les aquest divendres per reunir-se amb membres de la Junta, entre els quals hi ha Luis Garicano (C's), un dels sis vicepresidents d'ALDE. La decisió definitiva, però, la prendrà el Consell i ho farà en les pròximes setmanes o mesos.