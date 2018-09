Promet fer efectiva la república «pels exiliats i els presos polítics»

El president de la Generalitat va recordar que el seu Govern «s'ha compromès a fer efectiva la república, una república compartida que ha de ser de tots els catalans». «Ho farem per tots els presos polítics i exiliats i per tots aquells que són perseguits per defensar la llibertat de Catalunya i per haver donat la paraula al poble en el referèndum d'autodeterminació de l'1-O», va destacar, tot recordant que «conviure és viure els uns amb els altres, i no els uns sota els altres».