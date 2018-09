Diada 2018: L'independentisme omple la Diagonal reclamant llibertat i República

La manifestació de la Diada per la República Catalana ha congregat al voltant d'un milió de persones segons la xifra que ha comptabilitzat la Guàrdia Urbana de Barcelona. Els concentrats han ocupat uns sis quilòmetres de recorregut entre la Plaça de les Glòries i el Palau Reial, que a banda de reclamar la república han cridat per l'alliberament dels polítics independentistes presos i pel retorn dels exiliats.

La concentració d'aquest any, organitzada per ANC i Òmnium, ha tingut com a tret distintiu una onada de so fictícia que ha recorregut tot el tram fins a arribar a tombar un mur al capdavant de la concentració, com a símbol dels obstacles superats i a superar per fer efectiva la República catalana.

La reivindicació independentista ha protagonitzat grans manifestacions a l'entorn de l'11 de setembre. La primera va tenir lloc el 2012, i segons xifres de la Guàrdia Urbana va congregar a l'entorn d'1,5 milions de persones sota el lema 'Catalunya, nou estat d'Europa'.

Un any més tard la manifestació de la Via Catalana recorreria el país de punta a punta i trauria 1,6 milions de persones al carrer, segons el Departament d'Interior de la Generalitat. La V de la Diagonal del 2014 arribaria a 1,8 milions, també segons la Guàrdia Urbana, i la 'Via lliure a la República Catalana' del 2015 a 1,4, segons la mateixa font.

El 2016 es van organitzar diferents actes a Berga, Lleida, Salt, Tarragona i Barcelona. La capital catalana va congregar 540.000 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana.

Finalment, la manifestació de la 'Diada del Sí' organitzada per l'ANC i Òmnium Cultural el 2017 va congregar al voltant d'un milió de persones al Passeig de Gràcia i al carrer Aragó de Barcelona, també segons dades de la Guàrdia Urbana.