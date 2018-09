Torrent: «Hi ha qui intenta fer trontollar l'escola però no passarà»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va fer una crida ahir a defensar els «drets civils, la justícia i la democràcia», que considera que tornen a ser «primera lliçó a les aules» de les escoles, i va expressar el seu desig que els «presos i exiliats» tornin a casa.

Així es va expressar durant l'acte de lliurament de la Medalla d'Or del Parlament a l'associació de mestres Rosa Sensat, acte celebrat la vigília de la Diada de Catalunya a la Cambra catalana.

En el seu discurs, Torra va voler tenir un record especial per a l'exconsellera d'Ensenyament Clara Ponsatí: «Clara, et trobem a faltar, et volem a casa a tu i a tots els presos polítics i exiliats us volem a casa», va subratllar.

Torra va indicar que, a l'actual context, «la pau, els drets civils i socials, la justícia i la democràcia tornen a ser primera lliçó en les aules» i va cridar a defensar aquests principis.



Que imperi «l'humanisme»

També el president de la Generalitat va demanar que imperi «l'humanisme» en els mesos que vindran. A l'acte, presidit per Torra i el president del Parlament, Roger Torrent, van assistir membres del Govern i de la Mesa, així com representants dels grups parlamentaris de JxCAT, ERC, Comuns i PSC.

Per diferents motius, no van assistir Ciutadans i PP, perquè ho consideren un acte sobiranista, i la CUP, que descarta participar en actes institucionals.



Diputats del PSC escridassats

Ambdós presidents van encapçalar una «marxa per la llibertat» reivindicativa, que va recórrer el centre de Barcelona a peu i va concloure a la plaça Sant Jaume, on va tenir lloc un espectacle artístic amb motiu de la Diada.

Aquesta marxa, en la qual no van participar Ciutadans, el PPC ni tampoc el PSC en senyal de protesta per les seves connotacions sobiranistes, va ser la gran novetat en els actes institucionals organitzats per a aquesta Diada. A la sortida del Parlament, diputats del PSC van ser escridassats.

La Marxa per la Llibertat va arribar al voltant de les deu de la nit a la plaça Sant Jaume, i va ser rebuda per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Torra va entregar la flama del Canigó al net de Pompeu Fabra, Pompeu Rahola i Fabra, que va estar acompanyat a l'escenari per familiars d'alguns dels presos. Tot seguit, es van projectar imatges dels presos i polítics a l'estranger a la façana del Palau de la Generalitat acompanyades per la lectura de versos sobre la llibertat.

Una de les sorpreses de la nit va ser l'aparició de Lluís Llach al piano, acompanyat per la ballarina Marta Carrasco. L'espectacle va seguir amb les actuacions de Roger Mas, Paula Valls o Judit Neddermann mentre es projectaven imatges de les càrregues policials de l'1-O. El moment culminant va arribar amb la interpretació de la cançó Agafant l'horitzó de Txarango.