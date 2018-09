Borrell diu que preferiria que els polítics processats no fossin a la presó

El ministre espanyol d'Afers Exteriors, Josep Borrell, va assegurar ahir que «personalment» hauria «preferit» que el jutge considerés «altres mesures de precaució» que no fossin la presó incondicional dels polítics independentistes. «Políticament haurien estat preferibles altres mesures de precaució», va repetir als mitjans de comunicació des d'Estrasburg, preguntat per unes declaracions fetes en aquesta línia durant una entrevista amb la BBC. «Però el jutge ha pres aquestes mesures i cal respectar la seva independència», va afegir matisant que «no pot ser que el govern espanyol decideixi sobre la llibertat dels presos». «Això sí que és negar la separació de poders», va assegurar fent una crida a «deixar que els jutges treballin».

Borrell, també va considerar que l'independentisme ha «segrestat» la Diadade l'11 de setembre, i ha «privat» la població catalana no independentista de manifestar el seu sentiment. «La Diada, com a festa nacional que era, ha estat segrestada per l'independentisme. I és una pena, perquè això priva l'altra meitat de la població catalana de poder manifestar el seu sentiment al voltant a la identitat catalana que comparteix molta gent que no és independentista», va declarar.

Les reaccions dels partits



Les declaracions de Josep Borrell van provocar tot tipus de reaccions per parts de diferents representants polítics. La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Elsa Artadi, va demanar que «tothom prengui nota» de les declaracions de Borrell. «Si fins i tot el ministre, si m'ho permeteu, fa aquestes declaracions, en realitat dona la raó el que reclamem des de ja fa molts mesos», va assegurar en declaracions als mitjans abans de la manifestació.

També el portaveu parlamentari de JxCat, Albert Batet, va instar el ministre espanyol d'Exteriors a ser «coherent» i ordenar a la Fiscalia que retiri les causes contra els líders independentistes. Al seu torn, el president del PDeCAT, David Bonvehí, va celebrar les paraules de Borrell i va sentenciar que «ja era hora» que el ministre es pronunciés en aquest sentit. «Ja fa temps que considerem que no hi ha causa», va concloure.

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va instar el ministre espanyol a actuar «en conseqüència» i a revertir la presó preventiva dels polítics independentistes. Esquerra li va recordar que està «a les seves mans» canviar-ho, reiterant que la presó preventiva és «injusta» i una «arbitrarietat». Pel que fa a la CUP, el portaveu del secretariat nacional, Lluc Salellas, va apuntar que l'esquerra anticapitalista no veu «casual» que les declaracions es produeixin coincidint amb la Diada. «El senyor Borrell ho té molt fàcil, el seu govern té una eina, la fiscalia general de l'Estat, on el govern té la seva influència» va dir.

Finalment, el president la Generalitat, Quim Torra, va instar el ministre d'Afers Exteriors a «tenir el valor» d'anar al Congrés de Diputats i presentar una moció per demanar la llibertat condicional dels líders independentistes. "No pot ser que tinguem presos polítics, al segle XXI» va afegir.