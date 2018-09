La CUP creu que la moció pactada entre PSOE i PDeCAT «vulnera greument la voluntat del poble»

La CUP està molesta amb la moció que el PSOE i el PDeCAT han pactat al Congrés per instar els governs català i espanyol a portar a terme "un diàleg sense imposicions dins del marc de l´ordenament jurídic vigent". Per als anticapitalistes, el text "vulnera greument la voluntat del poble de Catalunya que es va manifestar massivament a la Diada per exigir el dret a l´autodeterminació". Segons el comunicat fet públic per la CUP, aquesta és, a més, "una mostra més de la intenció de tancar en despatxos tot allò que la gent, de forma autoorganitzada, ha aconseguit reivindicant als carrers".

El grup anticapitalista considera també que el pacte de la moció demostra que "el PDeCAT, amb la complicitat d´ERC, vol retornar a un escenari de pacte amb l´Estat espanyol, un Estat espanyol que vulnera sistemàticament drets polítics i civils i que es nega a reconèixer el dret a l´autodeterminació dels Països Catalans". De la mateixa manera, creu que també "reforça la idea de que el Govern de la Generalitat practica el 'processisme 2.0', parlant simbòlicament de la implementació de la República mentre es retorna a la gestió neoliberal d´una autonomia sotmesa al 135CE i a l´amenaça de l´aplicació del 155".

Per aquest motiu, la CUP ha volgut "reivindicar que només es pot confiar en la força de la gent i en l´organització popular de base" i ha considerat que ha de ser "la gent qui ha d´empènyer les institucions no només per exercir l´autodeterminació, sinó també per recuperar drets socials per a les classes populars d´aquest país".