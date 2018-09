Foment nomena Macias coordinador de Rodalies de Catalunya

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha nomenat l´exdirigent de CiU i exconseller Pere Macias com a coordinador de les actuacions que el Departament, a través de Renfe i Adif, realitzi en el servei de Rodalies de Catalunya, segons han informat fonts del Ministeri.

Macias tindrà la tasca d´articular i planificar els treballs de les dues companyies ferroviàries públiques a Catalunya i realitzar un seguiment posterior sobre la seva execució, segons detalla Foment en un comunicat. En paral·lel, Foment ha instat així mateix Renfe i Adif a actualitzar els seus plans i estratègies sobre el servei ferroviari de Rodalies.

Pel que fa a la designació de Macias com a coordinador, Foment l´atribueix al marc legal i organitzatiu existent i al seu convenciment que gran part dels plans d´actuació en aquest àmbit han de ser acordats amb les administracions competents. A més, estima que els plans de millora seran més complets «com millor recullin les aportacions dels diferents agents socials i empresarials».

Pere Macias, doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports de formació, si bé va exercir com a professor de la Universitat Politècnica de Catalunya entre 1992 i 1995, ha desenvolupat una dilatada trajectòria en política dins de l´antiga Convergència i Unió (CiU).

El 1984 es va convertir en alcalde de la seva ciutat natal, Olot, càrrec que ostentaria durant dotze anys. Després de passar per la Diputació de Girona –va arribar a ser-ne el president– i la seva etapa com a professor, va ser nomenat diputat al Parlament de Catalunya; un any més tard, conseller de Medi ambient de la Generalitat i, posteriorment, conseller de Política Territorial i Obres Públiques, fins al 2001. Aquell any es va convertir en secretari general adjunt de CiU i, al gener de 2004, va passar a l´esfera política nacional, primer com a senador i el 2008 com a diputat.

Després de deixar la política durant el passat any i per encàrrec de l´Ajuntament de Barcelona, Macias va assumir la direcció estratègica de la connexió del tramvia a Barcelona.