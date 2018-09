Fins a 26 autocars van sortir ahir des de Fontajau cap a la Diagonal per omplir la mobilització de la Diada de participació gironina. Els autocars organitzats des de Girona van aparcar prop del centre comercial de l'Illa Diagonal, a tocar del carrer Ganduxer, on començava el tram del Gironès. Aquesta delegació de més d'un miler de persones provinents de la capital de la demarcació es va unir a Barcelona amb totes les persones que van arribar-hi en transport públic i privat, a més de 270 autocars que van sortir d'arreu de les comarques gironines fins als trams 12-18 de la manifestació.

En un any on la venda de les samarretes ha superat rècords a la ciutat, una marea de color corall omplia l'aparcament del pavelló de Fontajau des de les 11.30 h, mitja hora abans de la sortida prevista de la comitiva. «És una plaga», reia la Berta Vilaseca, una de les poques assistents que no lluïa el color de les brides de les urnes.

L'ambient festiu i familiar de cada Diada ja es respirava abans de sortir, acompanyat d'un cert punt d'impaciència, ja que molts gironins esperaven que aquest any fos el primer que el viatge de l'11 de Setembre a Barcelona fos de celebració, i no de reivindicació. «Nosaltres no la volíem, però la repressió de l'Estat espanyol ha provocat que ens mobilitzem, una vegada més, multitudinàriament», va comentar en Joan Carles Mataró. Com ell, la majoria dels assistents coincidien que la Diada d'enguany era «excepcional», sempre amb els líders independentistes presos i a l'estranger al cap, i que, per això, serien «més gent que mai».

«És una diada molt important perquè hi ha presos polítics», explicava la Berta Vilaseca. «Tot i que l'any passat era la prèvia de l'1 d'octubre, avui ho és més per demostrar que estem en contra del que va passar després». Per la Marta Cámara l'excepcionalitat anava més enllà: «hem patit repressió, i no només els 'caps' sinó nosaltres mateixos. Li ha tocat al poble». En Josep Ravés opinava que «tot el que ha passat» faria sortir més gent al carrer, tant independentistes com «gent que potser no és independentista però que és sensible amb com s'ha portat aquesta trama judicial, amb el tema dels exiliats, i de repressió contra els cantants, que és increïble».

Amb una estona de retard causada per les complicacions logístiques i dificultats per trobar els autobusos assignats, els vehicles van sortir, armats d'estelades, samarretes i cartells, per viure una nova Diada «històrica».