Investiguen la mort d'una dona trobada en un riu a Granollers

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona el cadàver de la qual, amb signes de violència, va ser trobat al riu Congost al seu pas per Granollers, segons la policia catalana. El cos sense vida de la víctima, que encara no ha estat identificada, va ser trobat diumenge passat a la tarda en el curs del riu per una persona que deambulava per la zona i que va avisar de la troballa els Mossos d'Esquadra.

Un grup d'agents de la policia catalana es va desplaçar fins al lloc dels fets i, després d'examinar el cadàver, va concloure que aquest presentava signes aparents de violència, fet pel qual la Divisió d'Investigació Criminal de Granollers va obrir una investigació per possible homicidi.

La policia està treballant per identificar el cadàver de la dona, les dades de la qual es desconeixen, amb la finalitat de trobar indicis que li permetin seguir endavant amb la investigació. Els Mossos mantenen obertes totes les hipòtesis, sense descartar que aquesta mort pugui constituir un nou cas de violència masclista.