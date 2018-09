El PDeCAT retira la moció pactada amb el PSOE que instava al diàleg dins la llei

El PDeCAT ha retirat la moció pactada amb el PSOE que instava a un diàleg entre governs dins "el marc de l´ordenament jurídic vigent", segons han confirmat fonts del partit a l'ACN. Ha pres la decisió després que aquesta tarda ERC hagi anunciat que s´hi abstindria en considerar que la llei és "mutable" i que "no pot ser l´argument per limitar la negociació". Aquest migdia, la consellera de la presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha defensat que no veia "contradiccions" entre el contingut de la moció acordada i l´acció de l´executiu de Torra. En aquesta línia, ha defensat que el Govern "sempre ha cregut que un referèndum cap dins del marc legal actual". Aquest vespre està prevista una compareixença davant la premsa de la vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, per explicar els motius de retirar la moció, que s´havia de votar demà dijous al Congrés dels Diputats.