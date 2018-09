Rivera i Arrimadas alerten Sánchez que Torra és «un rival» i no un aliat

El líder de Cs, Albert Rivera, va advertir el president del Govern, Pedro Sánchez, que el president de la Generalitat, Quim Torra, «no és un aliat sinó un rival polític», i li va demanar que no busqui en ell un soci.

«Els aliats som els que, des de la discrepància política, compartim valors democràtics», i no les formacions que cerquen la independència, va defensar en un acte de partit a Barcelona per la Diada, en què també va intervenir la líder a Catalunya, Inés Arrimadas.

Cs no participa a les activitats institucionals de l'11 de Setembre en considerar que el Govern el dirigeixen només els independentistes, per la qual cosa va organitzar a la plaça del Rei d'aquest acte, en què també va preguntar a Sánchez «si és el president de Torra i Puigdemont o és el president de tots els espanyols».

«El president del Govern temporal que tenim ha de prendre una decisió», va insistir, referint-se així al fet que Sánchez va arribar a La Moncloa després d'una moció de censura a l'anterior president, Mariano Rajoy, amb el suport de grups com ERC, PNB i PDeCAT, i que la legislatura acabarà com a molt tard el 2020.

Un grup de diputats



Envoltat per un grup de diputats en el Parlament i regidors, Rivera va criticar que «avui és un dia trist per a molta part de la població a la qual li agradaria celebrar el dia de Catalunya» però se sent exclosa pel Govern, va dir, i va prometre que si Cs arriba a la Generalitat la Diada serà una festa que apel·li a tots els catalans.

Així mateix, va lamentar que «milions de catalans viuen amb angoixa i preocupació com escalfen l'ambient els independentistes» i, en particular, Torra, per haver dit que no acceptarà sentències condemnatòries als líders sobiranistes investigats i en presó preventiva.