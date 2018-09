Torrent pensa que no es pot escapçar el sobiranisme

El president del Parlament, Roger Torrent, va assegurar ahir, després de visitar a la presó la seva antecessora, Carme Forcadell, que no escapçaran l'independentisme. Torrent i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, van voler visitar Forcadell, que es troba en presó preventiva a la presó Mas d'Enric del Catllar, i a la sortida van presentar Forcadell com una «víctima de la repressió per part de l'Estat». «Ens volen escapçar, però han de saber que la democràcia no s'escapça», va assegurar, destacant que el sobiranisme és un moviment «inclusiu i integrador que suma cada vegada més gent». Torrent va opinar que l'Estat també vol actuar contra el vicepresident Aragonès, i li va brindar tot el seu suport, «cap democràcia pot tenir una presidenta democràtica tancada a la presó».