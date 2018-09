Artadi demana a Sánchez una «solució política» després de la manifestació

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, va demanar ahir al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que reflexioni i busqui una solució política per a Catalunya després que la manifestació independentista de la Diada demostrés que «el que ha estat fent el govern del PP fins ara no ha funcionat» ni ha desmobilitzat els sobiranistes.

En la roda de premsa després del Consell Executiu, va argumentar que la manifestació d'aquest dimarts va demostrar que la repressió, la por i el 155 no són el camí i que, malgrat l'estratègia del PP consistent a «dissoldre el Parlament, empresonar el Govern i enviar-lo a l'exili, empresonar líders civils», la situació segueix sent la mateixa. «L'anhel del poble català per votar, per decidir activament el seu futur, segueix essent-hi», va constatar, i va destacar que per al Govern la Diada va tenir una importància especial perquè no van poder assistir-hi els dirigents independentistes empresonats ni els que són a l'estranger.



«Aquelarre»

Després de la Diada, el president del PP, Pablo Casado, va titllar la mobilització d'«aquelarre» independentista i va demanar a Sánchez durant la sessió del Congrés que «deixi l'apaivagament» i aprofiti la majoria absoluta que el PP té al Senat per aplicar l'article 155.

En resposta a Casado, el portaveu d'ERC al Congrés va titllar-lo de « hooligan», i el va acusar de ser «la destil·lació del pitjor Aznar». «De què li serveixen tants màsters a Casado si acaba repetint el que deien els falangistes?», va preguntar irònicament en declaracions als passadissos del Congrés.

Per part de CatECP, la seva portaveu al Parlament, Elisenda Alemany, va assegurar haver anat a la manifestació de la Diada per «denunciar la injustícia que suposa tenir presos i preses polítics». Segons afirma, molta gent va anar a la mobilització per demanar la llibertat dels líders independentistes que estan a la presó i criticar que altres hagin hagut de marxar a l'estranger. Tot i admetre que la convocatòria podria haver estat més inclusiva, va apel·lar a la «pluralitat» de la Diada per trobar solucions.